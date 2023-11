La Corte rechaza un pedido de nulidad de los rugbiers condenados por el caso Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy por "inadmisible" un recurso de queja interpuesto por la defensa de los rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, cometido en enero de 2020 en Villa Gesell, contra la elevación a juicio y las prisiones preventivas, informaron fuentes judiciales.

En su presentación, Hugo Tomei, abogado de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Ayrton Viollaz (24), Ciro Pertossi (23), Lucas Pertossi (24), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (22) y Luciano Pertossi (21), había solicitado la "nulidad" de esas dos medidas tomadas en su momento por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia de Garantías.

Este pedido fue rechazado luego por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense y la Suprema Corte de Justicia provincial.

Según las fuentes, la Corte bonaerense admitió parcialmente el recurso de queja en cuanto al rechazo al cese de la prisión preventiva, pero sostuvo que no demostraba que "se hubiera verificado una variación sustancial en aspectos relevantes que comprometa el principio de congruencia, derivado del derecho de defensa y el debido proceso".

Ante esta situación, la defensa presentó un recurso extraordinario que fue rechazado por el mismo tribunal, por lo que elevó una queja a la Corte de la Nación, que hoy finalmente desestimó por "inadmisible" con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

"( ) cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida ", señaló Lorenzetti en el fallo de 3 páginas al que accedió Télam.

En agosto pasado, la misma Corte había rechazado un pedido de hábeas corpus de la defensa que en ese recurso planteó que las prisiones preventivas eran "arbitrarias".

Los ocho rugbiers condenados permanecen alojados en la Alcaidía 3 de Melchor Romero y tres días antes de esa resolución habían sido llevados ante la Sala II de Casación, en La Plata, para participar de una audiencia oral en el que las partes respaldaron sur recursos de apelación de la sentencia de primera instancia dictada en febrero pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

En esa audiencia, Thomsen insistió en que no planearon matar a Fernando ni tuvieron intención de hacerlo.

Este joven fue el único de los condenados que optó por hablar ante los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, y entre sollozos cuestionó la legalidad del proceso desde su inicio, en línea con los planteos realizados por la defensa.

Thomsen, Comelli, Benicelli, Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando, mientras que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Fernando Báez Sosa fue asesinado la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche "Le Brique" en pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell, tras ser atacado a golpes por un grupo de jóvenes que acababan de ser expulsados de la disco.

Horas después del homicidio, los ahora condenados fueron detenidos en la casa de veraneo que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, y quedaron alojados primero en el penal de Dolores y luego en Melchor Romero. (Télam)