La fiscal cree que los delincuentes que mataron al policía en el hospital fueron a rescatar al preso

La fiscal que investiga el homicidio del policía asesinado anoche en el Hospital Provincial de Rosario aseguró hoy que la principal hipótesis es que la banda armada que irrumpió en la guardia fue a rescatar al preso que estaba internado porque "tuvieron la posibilidad de dispararle y no lo hicieron", e informó que los delincuentes también se llevaron la pistola de un agente del Servicio Penitenciario al que hirieron de un culatazo en el rostro.

"Efectivamente hay dos hipótesis principales: si es que iban a rescatarlo, a llevárselo o si es que le querían hacer daño o lo querían matar, eso lo estamos analizando, lo estamos investigando. Yo, particularmente, me inclinaría más por la hipótesis de que lo quisieron rescatar, porque tuvieron oportunidad de dispararle, tanto al detenido como al personal del Servicio Penitenciario y sin embargo no lo hicieron, pero si le dispararon a la otra persona", dijo esta mañana a la prensa la fiscal Gisela Paolicelli.

(Télam)