La joven abusada no podía dar su consentimiento y los imputados se aprovecharon de su vulnerabilidad

Las cuatro imputados que terminaron condenados por el abuso ocurrido hace dos años en el barrio porteño de Palermo y sus defensas sostuvieron en el juicio que todo lo que hicieron fue con el consentimiento de la víctima, pero para el tribunal quedó claro que por el grado de intoxicación que presentaba, la chica no estaba en condiciones de consentir ningún acto y que los imputados se aprovecharon del estado de “vulnerabilidad” la joven.

"Encuentro acreditado que (la víctima) no estaba en condiciones de consentir libremente la práctica sexual y que los imputados (Ángel) Ramos, (Lautaro) Ciongo Pasotti, (Thomas) Domínguez y (Alexis) Cuzzoni estaban en posición de advertir ese impedimento", concluyó en los fundamentos el juez Gabriel Vega, del Tribunal Oral en lo Criminal 14.

El magistrado señaló que quedó demostrado que la chica -entonces de 21 años-, “ingirió en la larga jornada del 28 de febrero de 2022 abundante cantidad de cerveza, fumó marihuana y tomó éxtasis”.

Mencionó que a raíz de lo que explicaron en el debate varios peritos, ese día se dio una situación de “poli consumo” en la que “la persona no tiene posibilidad de consentir ningún acto”.

“El estado en que (la víctima) se encontraba revela que nada de lo que hizo esa noche fue verdaderamente significado por ella”, señala el fallo y agrega: “Las prácticas sexuales claramente no se correspondían con su libre preferencia sexual -la chica declaró en el juicio que le gustaban las mujeres-, además de que ni siquiera sabía con quiénes estaba".

Para el tribunal, distinta es la situación al evaluar el estado de conciencia de los imputados, los cuales también habían consumido alcohol y drogas.

El juez Vega sostuvo que, en base a lo relatado por los testigos que interactuaron con ellos y a las imágenes de las cámaras, quedó “convencido de que Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Domínguez, estaban perfectamente enterados del estado de vulnerabilidad que presentaba” la víctima. (Télam)