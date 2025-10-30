Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se registró un macabro hallazgo tan inesperado como inquietante en Las Heras. Una mujer y un hombre se presentaron en la Comisaría Primera para informar que, mientras recorrían una zona rural ubicada a unos 11 kilómetros de la localidad, camino al río Deseado, habían encontrado lo que parecía ser un cráneo humano.

Según pudo saber La Opinión Austral, de inmediato, personal de la División Policial local se dirigió al lugar acompañado por efectivos del Gabinete Criminalístico. Al arribar, los agentes constataron que, efectivamente, sobre el suelo reseco y agrietado yacía un cráneo humano con un deterioro visible, especialmente en la región parietal.

Al respecto, este jueves el suboficial Ángel Sánchez, de la Comisaría Primera de esa ciudad. Para empezar, identificó el lugar del hallazgo en una zona que es muy utilizada desde la época de la pandemia a unos kilómetros de Las Heras. “Van a hacer actividades recreativas al campo, a la vera del río Deseado, en la parte seca”, dijo.

Cabe recordar que según el informe preliminar, la pieza ósea conservaba las placas dentarias superior e inferior, además de presentar un pequeño resto de nailon adherido al maxilar derecho, un detalle que podría resultar relevante para los peritos forenses.

La zona donde fue encontrado el cráneo.

Las autoridades procedieron al resguardo del hallazgo, que fue trasladado por orden judicial para su análisis genético en el Laboratorio Regional de Investigación Forense. El objetivo principal será determinar la identidad de la persona, tarea que podría arrojar luz sobre viejos casos sin resolver en la región.

“La gente estaba haciendo actividades recreativas y encontraron algo blanco primero, se acercaron para ver qué era y se percataron que era un cráneo humano, así que dieron aviso y nos constituimos en el lugar con personal de criminalística”, sostuvo Sánchez.

“Falta todavía que se mande al laboratorio para ver la data”, y añadió: “Nosotros tenemos en el 2010 acá desapareció una persona de Careta Olivia que nunca más se encontró el cuerpo. Y después, bueno, hace un par de años atrás, en el 2023, igual pasó lo mismo, desapareció una persona y no se encontró el cuerpo” y enfatizó: “Todavía no se descarta nada, no quiere decir que sean ellos o no, pero no se descarta ni una posibilidad”.

“Siempre los tenemos presentes, por más que hayan pasado bastantes años, siempre puede saltar alguna pista”, dijo el suboficial, al tiempo que destacó que en esa zona hubo pueblos originarios, particularmente en la zona de Río Deseado donde hay un picadero, por lo que tampoco se descarta que sea un resto de muy antigua data.