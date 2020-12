Las hermanas de Marcela Chocobar pedirán la nulidad a las salidas transitorias para Ángel Azzolini

Las hermanas de Marcela Chocobar, la joven trans asesinada en el año 2015, fueron notificadas por la Justicia sobre el beneficio otorgado a Ángel Azzolini para tramitar la semilibertad y salidas transitorias, a poco más de un año de que se lo sentenciara a seis años de prisión por "encubrimiento agravado" en el transfemicidio.

Judith Chocobar, hermana de la víctima, habló este miércoles con LU12 AM680, tras recibir la notificación. "Nos molesta, nos duele", expresó dolida, luego de la ardua lucha que llevan hace años y que aún no tiene fin. "Otra vez nos encontramos acá peleándola", dijo.

"En estos días vamos a presentar una nulidad por el pedido de semilibertad y salidas transitorias", anunció Judith, apelando a "la patología que tiene Ángel Azzolini, sobre los impulsos, que aparece en el dictamen final de la sentencia, que dice que es una persona peligrosa para la sociedad".

"No se en qué se basan para notificarnos; más allá de la notificación,tendríamos que haber sido parte como querellantes de ese proceso de evaluación que hacen los peritos psicológicos", apuntó la hermana. "En el período de evaluación no se tuvo en cuenta a las víctimas, que somos nosotras, no sabemos en qué se basaron", reiteró.

Ángel Azzolini, sentenciado a seis años por 'encubrimiento agravado'.

Sobre esto, señaló "no entender todavía cómo funcionan los pasos judiciales", y expresó que la noticia fue "un balde de agua fría" para la familia Chocobar.

"Ángel Azzolini fue partícipe necesario en la causa, fue él quien quemó la ropa de mi hermana, quien hizo de movilidad esos días cuando estaban de desaparecer el cuerpo", recordó Judith.

Marcela Chocobar fue asesinada en la madrugada del 6 de septiembre del 2015 y que, hasta el día de hoy, su cuerpo no fue encontrado. El 13 de junio de 2019, la Cámara Oral dio a conocer las penas para Oscar Biott y Azzolini. Fue una fecha histórica para la Justicia en Santa Cruz, cuando se conoció la cadena perpetua por homicidio agravado por el odio por condición de género a Biott; mientras que al segundo imputado se lo sentenció a seis años por "encubrimiento agravado".

Para las hermanas, Azzolini debería ser juzgado por ser “partícipe necesario” o “partícipe secundario”, y esperaban que le dieran 15 años en prisión