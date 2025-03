Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Le c… la vida a mi nieto, espero que pagues” fue lo que dijo una abuela de Río Gallegos, en relación a un siniestro vial que terminó con un menor de edad con lesiones graves.

El suceso se registró cerca de la una de la tarde del sábado en la esquina de las calles Entre Ríos y Santa Fe de la capital de Santa Cruz, entre la una y la una y media de la tarde del sábado. Esta ventana de tiempo es fundamental para la familia de la víctima para poder encontrar al conductor o la conductora de un Renault Kangoo blanca que, tras embestir a una moto, se dio a la fuga con rumbo desconocido.

El protagonista de esta historia es Lionel R., un chico de apenas 16 años de edad que practica voley en el club Fénix y hockey en el Boxing Club. Casualmente, este sábado estaba yendo a ese club para jugar un turnito cuando sufrió el incidente vial que hizo que termine con lesiones graves a la espera de ser intervenido en el Hospital Regional.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y el testimonio de Vanesa, la propia madre de Lionel, se pudo reconstruir la historia. Apenas minutos antes, “Lionel me había avisado que se iba a un turnito y que se iba en la moto, después me dijo que no pudo ir por la ruta de siempre porque justo la autovía estaba cerrada”. Cabe remarcar que, justamente a esa hora, la zona estaba restringida debido a los trabajos de Ordenamiento Barrial que llevaban adelante la Municipalidad.

Lionel tomó la calle Santa Fe esperando llegar hasta Rivadavia y luego doblar al Boxing cuando apareció en escena, en la esquina de Entre Ríos, un utilitario blanco que lo embistió y luego abandonó la escena con rumbo desconocido.

“Nosotros queremos agradecer a la dueña de la ferretería que está ubicada a unos metros. Ella fue la que atendió a Lionel y nos avisó de lo que había pasado” aseveró Vanesa, la mamá de Lionel. El joven deportista está fuera de peligro pero sufrió la fractura del húmero de uno de sus brazos y los dedos de una de sus manos.

Si bien la causa fue judicializada de oficio por lesiones graves, la familia busca cámaras de seguridad que podrían haber registrado al utilitario. Por eso, brindaron un número de teléfono para poder comunicarse con ellos: 2966 48-5065