La historia de Elio Santos, soldador de oficio, comenzó cuando debió viajar de urgencia a Buenos Aires junto a su hijo, diagnosticado con cáncer de ganglios. En medio del desarraigo y la preocupación por la salud del joven, dejó su vehículo estacionado en Río Gallegos, cargado con todas sus herramientas de trabajo y pertenencias personales. “Me quedé sin alquiler y justo se enfermó mi hijo, así que tuve que irme. Dejé el auto estacionado con todo adentro, porque no tenía dónde dejarlo”, contó con resignación.

Al regresar, se encontró con una escena desoladora: su auto había sido retirado por una grúa y, tiempo después, hallado completamente desmantelado. “Lo rompieron todo, el baúl, las puertas, todo. Me sacaron las herramientas, la máquina de soldar, amoladoras, mi ropa, relojes… todo lo que tenía. Solo me quedaron los papeles del auto”, relató. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo fue llevado, pero hasta el día de hoy nadie fue detenido.

Una de las publicaciones realizadas por los sospechosos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El caso tomó estado público luego de que Santos decidiera hablar en la radio para denunciar la falta de respuestas. Con voz quebrada, contó que sus herramientas -el sustento de su familia- comenzaron a aparecer publicadas para la venta en redes sociales. “Me avisaron que estaban vendiendo mi máquina de soldar por Facebook, como si nada. Y lo peor es que la gente se ríe, se burlan, hacen chistes con los robos. Uno se siente impotente, sin saber a dónde recurrir”, expresó con angustia en declaraciones a LU12 AM680 este jueves.

El trabajador aseguró que la policía logró recuperar parte del motor y la estructura del vehículo, aunque el daño ya era irreparable. “Recuperaron el cascarón del auto y algo del motor, que ya lo tenían vendido. Pero nadie está preso. Los responsables siguen sueltos, y encima se burlan porque saben que no les pasa nada. Hasta hay mujeres involucradas, y se escudan en leyes que usan para reírse de la Justicia”, dijo, en clara referencia a su sensación de desprotección ante el sistema judicial.

Elio también se refirió al delicado estado de salud de su hijo, cuya lucha contra el cáncer de ganglios fue el motivo que lo obligó a dejar la ciudad. “Hace más de un mes que está en tratamiento. Le bajaron las defensas por la quimio y le agarró una bacteria por el catéter. Pensé que lo perdía. Pero gracias a Dios, mi hijo volvió a la vida. Soy un hombre de fe, y sé que si no fuera por eso, no lo estaría contando”, expresó emocionado.