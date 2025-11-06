Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A las 9 de la mañana de este jueves, la Cámara Oral de Río Gallegos abrió las audiencias del juicio por la muerte de Franco Cuevas, ocurrida en junio de 2023 dentro de la concesionaria Oasis, propiedad de Roberto Neil.

El proceso judicial podría extenderse hasta el viernes o lunes, y busca determinar si Neil actuó en legítima defensa o si incurrió en homicidio simple, en un caso marcado por un conflicto territorial previo entre ambas familias y por fuertes tensiones sociales.

En la previa, la defensa habló de “legítima defensa”

Antes del inicio formal del debate, la abogada Mariana Barbitta, defensora de Neil junto a Matías Gutiérrez, dialogó con los medios y adelantó cuál sería la línea argumental de la defensa. “La verdad que estamos con mucha expectativa. Este es un sitio muy importante donde vamos a exigir la libertad inmediata de Roberto Neil y además explicarle al tribunal lo que venimos diciendo, que esto es una legítima defensa”, expresó Barbita.

La letrada insistió en que el hecho ocurrió en el ámbito laboral del empresario, en un contexto de agresión. “Roberto Neil se defendió de un ataque gravísimo que se produjo en el marco de su propio espacio profesional, que es la concesionaria Oasis”, señaló.

También destacó el acompañamiento familiar y el respeto hacia el proceso judicial: “Tenemos expectativa porque, primero, por el respeto que nos merece el tribunal, segundo, el respeto que nos merece la señora fiscal, la que también está acá presente y por supuesto la familia de Roberto Neil, que está acompañando y hace muchos años espera justicia”, sostuvo.

Lo que dijo durante la audiencia

Durante la apertura del juicio, Barbitta reiteró su planteo de que su defendido actuó bajo los parámetros de la legítima defensa, tal como contempla el artículo 34 inciso 6 del Código Penal, y adelantó que solicitará la nulidad de ciertos actos procesales que, según la defensa, afectaron los derechos del imputado. “Hoy la jornada empieza con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Una vez que termine esa lectura, nos van a dar la palabra para hacer cuestiones preliminares y adelanto que la defensa va a hacer algunas nulidades, entendiendo que estas modificaciones abruptas pueden haber afectado el derecho de la gente”, señaló antes de ingresar al tribunal.

Expone la abogada defensora en el comienzo del juicio por la muerte de Franco Cuevas.

Durante la audiencia, la defensa hizo referencia a la pericia más reciente, de 2025, que considera clave para sostener que el arma involucrada no pertenecía a Neil, sino que habría sido introducida por Cuevas en la escena. Barbita afirmó que su cliente no es portador ni tenedor de armas, y que el hecho se produjo en una situación de estrés extremo en la que se puso en riesgo su vida y la de terceros. “Roberto jamás tuvo armas, no es portador ni tenedor. La situación fue tan estresante que realmente terminó siendo la vida de él o la vida de todos”, afirmó.

Consultada por la prensa sobre el arma utilizada, la abogada respondió a la pregunta de un periodista que consultó: “¿Cómo aparece el arma en la escena?” y explicó que, según la pericia, el objeto fue llevado por Cuevas en el bolsillo de su campera.

La polémica por el cambio de carátula

Uno de los puntos que marcará el ritmo del juicio será la discusión sobre la calificación legal del delito. En un principio, Neil había sido procesado por exceso en la legítima defensa, pero luego el juez Sánchez modificó la carátula a homicidio simple, previsto en el artículo 79 del Código Penal. “Se procesó a Roberto Neil por exceso en la legítima defensa pero después, a nuestro criterio, con una resolución absolutamente arbitraria y grave, cambió la calificación y entendió que había un homicidio simple”, cuestionó Barbita.

La abogada insistió en que su defendido llamó de inmediato al 101, lo que demuestra —según la defensa— su buena fe y la ausencia de intención homicida. “El que llama a la policía es mi cliente, Roberto Neil. Estamos confiados y les agradecemos un montón a la prensa que esté acompañando”, añadió.