Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El boliche “Mister Hugo” de la localidad de Puerto Deseado fue escenario de un violento hecho que terminó con un hombre herido de arma blanca en el cuello e internado en terapia intensiva. El incidente, alertado inicialmente por un llamado anónimo, involucró a un grupo de personas que se agredieron físicamente dentro del establecimiento, según muestra un video al que tuvo acceso La Opinión Austral.

En las primeras horas de la mañana, alrededor de las 05:50 horas del domingo, personal policial fue convocado a través de un llamado telefónico para intervenir en una riña que se estaba desarrollando en el local bailable situado en calle Piedra Buena. En el lugar, había un grupo de seis hombres y mujeres, de los cuales dos presentaban lesiones visibles en el rostro. Ninguna quiso hablar con la Policía.

Posteriormente, personal de seguridad del local se acercó a los efectivos para informarles que una mujer había apuñalado a un hombre que ya había sido retirado del lugar y trasladado al hospital local. En consecuencia, los efectivos se dirigieron al nosocomio. Allí mantuvieron una entrevista con el herido, de 26 años, que dijo mantenido inconvenientes con un familiar de su pareja, y confirmó que esta persona lo había herido.

La gravedad de la situación se confirmó más tarde, siendo aproximadamente las 12:35 horas del mismo día, cuando se recibió un nuevo llamado telefónico por parte de la pareja del herido. Ella informó que el estado de salud de su pareja había empeorado, indicando que había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a que tenía comprometida la vena yugular.

El oficial de servicio se apersonó nuevamente en el centro de salud y mantuvo una entrevista con el médico terapista, doctor Manuel Viña. El profesional indicó que el paciente había sido trasladado a la UCI con un hematoma en la región lateral derecha del cuello, el cual fue suturado por el médico cirujano, doctor Héctor Medina. Además, se le realizaron estudios de AGEOTAC, cuyos resultados describieron una lesión en la vena yugular externa, con hematoma que desplazaba estructuras traqueales y esofágicas.

La autoridad judicial, el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 local, tomó conocimiento de los pormenores del incidente. Se dio intervención a la División de Investigaciones y Narcotráfico de Puerto Deseado para dar inicio a las actuaciones correspondientes en el marco de la causa judicial.