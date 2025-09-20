Your browser doesn’t support HTML5 audio
Momentos de tensión se vivieron en la jornada del viernes en la localidad de Puerto Deseado y que, por fortuna o cuestiones del destino, no terminó con daños o consecuencias mayores.
El suceso se registró en la calle Almirante Zar entre las arterias Patagonia y 25 de Mayo de la ciudad portuaria y fue protagonizado por dos vehículos. Uno de ellos es actualmente buscado por las autoridades ya que, tras el impacto, se dio a la fuga.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, un Volkswagen Gol guiado por un joven fue chocado de atrás por un Ford Fiesta de color marrón. Luego de esto, el conductor del primer rodado perdió el control de su vehículo y terminó contra un nicho de gas. Más allá de los daños, no hubo que lamentar personas lesionadas.
