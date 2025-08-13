Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que en un primer momento se pensó que era un accidente vial más, se convirtió en una investigación por asesinato. El caso de Bruno Castro, un hombre de 31 años (la víctima), tomó un giro inesperado al descubrirse, en la Morgue Judicial de Río Gallegos, que presentaba un orificio de bala en la cabeza.

El siniestro vial se registró hace un mes atrás en la avenida Circunvalación, traza que bordea a la localidad de Gobernador Gregores. Los primeros en asistir a la víctima fueron agentes del Cuartel 10 de Bomberos, dependencia en la que presta servicios el principal sospechoso, quien se encuentra detenido.

La policía en el lugar de los hechos, la noche del 13 de julio. Un día después falleció Bruno en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Sobre este tema habló este miércoles en Radio LU12 AM680 la abogada de la familia de Bruno Castro, la Dra. Valentina Mallada Mansilla, quien dio precisiones sobre este caso que fue identificado, en un primer momento, como un accidente vial. Al respecto, mencionó que el supuesto incidente de tránsito “fue lo que generó toda esta distracción en cuanto a las diligencias que se deben tomar en el hecho criminal, en las pericias, en las cadenas de custodia y demás, que no se realizaron de manera correspondiente porque justamente el homicidio se pudo identificar después, mucho más adelante”, dijo.

Inclusive, “para nosotros, la constitución de la querella también fue muy engorroso porque el hecho sucedió un 13 de julio, el 14 fallece Bruno; en plena feria judicial” y añadió: “Nos presentamos a los pocos días y nos encontramos con un juzgado que no tenía juez, que tenía una conjueza porque la doctora (Noelia) Ursino estaba de licencia extraordinaria, el doctor (Renato) Manucci estaba de receso invernal y todo esto también perjudicó nuestra intervención en el expediente porque no podíamos verificar qué era lo que realmente sucedía”.

Denuncia a los forenses

La abogado relató la molestia de la familia por no poder recuperar el cuerpo. “Nos encontramos con que Bruno lleva un mes exactamente dentro de la morgue; la mamá está totalmente destruida; hemos pedido en reiterados escritos, inclusive hemos intimado también al Cuerpo Médico Forense a que nos realicen la correspondiente entrega del cuerpo o que informen cuál es eh la situación”. Hasta comentó que el juez también lo ha solicitado de manera urgente y “la verdad que este silencio ya resulta absurdo y totalmente irrespetuoso, porque detrás de ello hay toda una familia esperando poder velar a su a su familia a su hijo”.

Más adelante, Mallada Mansilla indicó que Gobernador Gregores es una localidad que está muy alejada de los juzgados, de una DDI, de un cuerpo médico forense. “La mamá debió trasladarse ahora 600 kilómetros para ir a hacer una consulta a la morgue y a ver qué novedades había. La respuesta que nos dieron fue que todavía faltaba un último laboratorio y que por eso no teníamos un informe, pero no hay un fundamento de por qué se demora esta situación, tanto la entrega del cuerpo como el informe final”, señaló.

Luego, en el relato de los hechos, la abogada de la familia Castro comentó que desde zona de chacra para ir al pueblo, es muy habitual transitar por ese costado de la circunvalación que fue donde ocurrió el asesinato que se quiso hacer pasar por accidente.

Momento de la detención del bombero sospechoso del homicidio. ¿Tiene cómplices? ¿Hubo otras personas que quisieron encubrir el crimen?

En ese momento, “Bruno se encontraba regresando de la casa de su mamá, que justamente vive en zona de Chacras y como hace muchos años y habitualmente lo hacía a diario, regresaba de cenar”. Bruno “es un chico nacido y criado en el pueblo, que todo el mundo conoce la familia, nunca ha tenido conflictos, no ha estado involucrado en otras situaciones similares, era súper tranquilo, ha tenido un perfil siempre muy bajo”, agregó.

También sostuvo que en 2018 tuvo un accidente dentro de la actividad minera donde trabajaba. “Esto generó que él tenga la pérdida de una extremidad y desde ese momento a él le costaba un montón poder salir a la parte de comer hacía sociabilizar. Estaba en una situación un poco más reservada”, sostuvo sobre el temperamento de la víctima.

Sobre el arma con la que le dispararon, la abogad comentó que fue con una calibre 9 milímetros.

Bruno volvía desde la casa de su mamá hacia su domicilio en su camioneta. “Tengo los registros fílmicos, aparece esta otra camioneta, la Duster blanca, acercándose hacia el vehículo de él. Y después hay otra información que desvirtúa esta situación y hace parecer un accidente vial cuando finalmente sí se puede comprobar que recibió un disparo de arma de fuego”, afirmó la abogada. “Cuando recibe el disparo, su vehículo obviamente pierde el control y termina incrustado sobre la sobre una palma”, añadió.

Cómplices

Asimismo, la Dra. Mallada Mansilla manifestó que la mamá de Bruno está esperando poder velar a su hijo y “nosotros estamos en contacto a diario, ofreciendo pruebas, aportando información al expediente y todavía no hemos logrado que la justicia considere los testigos que hemos propuesto, entonces también es muy difícil trabajar de esa manera” y dijo: “La mamá tiene esperanza de que se haga justicia, y también quiere que las personas que estuvieron involucradas en esta situación, que también se presume que hay cómplices, terminen también detenidas”.

Respecto de si Bruno había tenido amenazas previas o había tenido algún problema con este bombero, respondió: “Fue la misma pregunta que hice al primer momento y en reiteradas ocasiones al reunirme con la mamá y con el progenitor afín, que fue quien lo crio”. Sin embargo, “no tuvieron ningún comentario al respecto de que haya sufrido alguna amenaza o de que se haya sentido incómodo por alguna situación”.

Sobre el arma con la que le dispararon, respondió que fue con una calibre 9 milímetros. “Intentamos presentar el expediente el 20 de julio; estuvimos 8 días hábiles intentando que nos constituyan como parte querellante. Tuvimos muchos obstáculos en el medio cuando nos pedían cosas que no estaban aclaradas dentro del expediente” y subrayó: “Me cansé de llamar por teléfono todas las mañanas, todos los días en plena feria judicial. Con el único lugar que logré tener contacto fue un día con la fiscalía, que tampoco tenían mucha más información de la que yo necesitaba. Así que fue súper difícil poder constituirnos como querellantes y también acceder a todo el cuerpo del expediente”.

Respecto de la situación del cuerpo de Bruno que aún no es entregado a su familia, acotó: “No podemos dejar pasar por alto, estamos por presentar la denuncia al Tribunal Superior de Justicia contra el cuerpo médico forense”.