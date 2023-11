Los audios de las amenazas: "Somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa"

Los investigadores de la causa federal por la que fueron detenidos tres jóvenes acusados de haber realizado unas 30 amenazas telefónicas dieron a conocer hoy tres audios de cuando llamaron para decir que habían puesto explosivos en el búnker del candidato presidencial de Unión por la patria (UxP) Sergio Massa, en la Casa Rosada y en la porteña estación ferroviaria de Constitución.

Las siguientes son las transcripciones de los audios de esas llamadas recibidas por la línea de emergencias 911, a los que tuvo acceso Télam:

-Amenaza 1 al búnker de Sergio Massa:

Operadora 911: 911 emergencias

Autor de la amenaza (A): Hola sí buenas tardes

911: Buenas tardes

A: Somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa ( ) en el edificio de la dirección de Corrientes y Dorrego, Chacarita, Complejo C.

911: Hola, ¿me escucha? ¿Me dijo que puso una bomba en el búnker de Massa?

A: Sí.

911: Bien eh

A: En el edificio en la dirección de Corrientes y Dorrego.

911: En Corrientes y Dorrego, y ¿dónde la colocó? ¿En qué lugar?

A: No sé, ahí está el Complejo C, adentro del edificio.

911: ¿En Chacharita, Complejo C?

A: Sí.

911: Bien, ¿y cuándo la detonaría?

A: Hace 15 minutos la puse y tardaría en media hora.

911: Corto e informo.

-Amenaza 2 en Casa Rosada:

Operadora 911: Lo único que te dijo es que hay una bomba en la sala presidencial y que explota en los próximos minutos.

Autor de la amenaza (A): Sí.

911: Y la calle, ¿vos me la podés decir? ¿Me dijiste Plaza de Mayo?

A: Sí, Balcarce 78.

911: ¿Cómo es tu nombre y apellido?

A: Rodrigo Teniente.

911: Voy a cortar y voy a transmitir.

A: Listo, muchas gracias.

-Amenaza 3 en la Estación Constitución:

Operadora 911: 911 emergencias.

Autor de la amenaza (A): Hola puse una bomba en la estación Constitución de trenes.

911: ¿Cómo?

A: Puse una bomba en la estación Constitución de trenes.

911: ¿Puso una bomba en la estación de dónde, señor? No se le entiende.

A: Constitución.

911: Constitución, en Capital Federal sería esto entonces. ¿En qué parte? ¿En qué sector?

A: En la parte de los andenes, el número 3 y 5.

911: ¿Andenes 3 y 5?

A: Sí

911: Alguna otra ¿Caja negra? Bueno, voy a cortar y transmitir. ¿Cómo es su nombre señor?

A: Martín Coronel.

911: Bueno Martín, corto y transmito.

(Télam)