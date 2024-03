Durante el fin de semana, se activaron todas las alertas en las afueras de Río Gallegos cuando se supo que una importante cantidad de animales era trasladada de manera irregular, desde el interior de la provincia.

El suceso -tal como lo indicó La Opinión Austral– se registró en la madrugada del sábado en inmediaciones de la Unidad Operativa Güer Aike, cuando el personal de esa dependencia dio cuenta de un camión tipo jaula y una camioneta que llevaban 41 caballos en dirección a nuestra ciudad capital.

En aquel momento, los conductores de los vehículos pudieron presentar la documentación de los rodados, no así de las guías de traslado y certificación sanitaria de los equinos por lo que todo hizo pensar que se trataba de un caso de presunto abigeato.

Todo cambió con el pasar de las horas cuando cuatro hombres, dueños de los caballos se hicieron presentes en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Rurales (DOR) aduciendo que los animales eran de su propiedad. Más allá de eso, como se dijo más arriba, no tenían los papeles que acreditasen que, efectivamente, podían moverlos desde los establecimientos donde estaban.

Según pudo saber este diario, en el caso intervino el Juzgado de Paz que dispuso el secuestro preventivo de los animales hasta tanto se regularizara la situación. En paralelo, el comisario Elbio Ramírez, vocero de la Policía de Santa Cruz, fue entrevistado por LU12 AM680 y contó detalles del caso.

“Cuando el camión estaciona en el control de ingreso a Güer Aike, el personal del DOR alertó sobre el pedido de la guía de los caballos. Algunos de ellos venían con la guía de transporte y otros no pero, como era de noche, se dio aviso a las autoridades sobre la ausencia de muchas otras”, comenzó diciendo el funcionario.

En el mismo sentido, Ramírez relató como fue el periplo por el presunto “malentendido”: “La Justicia dispuso que se trabaje en el predio del DOR, ahí se vio que muchos de los animales contaban con las marcas de establecimiento rurales de la zona” y esto coincidía con las estancias de los dueños que, horas después, se habían presentado.

“Los caballos eran traídos a un evento, eso no sabíamos pero, como no tenían las guías, dimos aviso al Juzgado de Paz. Podría haber una multa” -hipotetizó- y agregó que “la gente que trabaja en este tipo de actividad debería saber los papeles que se tienen que hacer, los animales iban a un evento de la municipalidad y no pudieron asistir” concluyó