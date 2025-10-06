Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, los efectivos de la Policía Caminera desplegaron un operativo integral de control y prevención en distintos puntos de la provincia, abarcando rutas nacionales, provinciales y accesos a las principales localidades santacruceñas. El balance semanal indica que se inspeccionaron 10.712 vehículos y se identificaron a 24.528 personas, en una labor que combinó tecnología, presencia activa y coordinación con otras divisiones de la fuerza.

El trabajo de los agentes permitió detectar siete conductores con alcoholemia positiva, quienes fueron retenidos conforme a la legislación vigente. Según pudo saber La Opinión Austral, además, se labraron 19 actas de infracción y se concretaron nueve secuestros de vehículos, la mayoría por falta de documentación o incumplimientos en materia de tránsito. En uno de los procedimientos, el personal policial identificó a una persona con medidas vigentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que era buscada por la Justicia. Tras las actuaciones correspondientes, el individuo fijó domicilio y continuó su viaje bajo las disposiciones legales pertinentes.

Las autoridades destacaron que los controles se desarrollaron de manera simultánea en distintos sectores de la provincia, priorizando los puntos de mayor circulación y riesgo, como accesos a Río Gallegos, Caleta Olivia, El Calafate y Pico Truncado. El objetivo, señalaron, es “mantener una presencia constante y preventiva” que contribuya a generar conciencia en los conductores y desalentar conductas peligrosas al volante.

“Trabajamos con compromiso para garantizar la seguridad vial en toda la provincia”, remarcaron desde la Dirección General de la Policía Caminera, al tiempo que recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito, portar la documentación obligatoria y evitar el consumo de alcohol antes de conducir.