Matan a pedradas y golpes a un motociclista cuando iba a su trabajo en Córdoba

Un motociclista de 33 años murió hoy en el hospital en el que se hallaba internado desde ayer, cuando fue atacado a pedradas y golpeado en la cabeza en momentos en que se trasladaba a su trabajo, en la ciudad de Córdoba, informaron hoy fuentes policiales.

La víctima fue identificada como Adrián González, quien murió esta madrugada en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde llegó gravemente herido tras el ataque ocurrido el domingo a la mañana,

Según lo establecido hasta el momento, González fue atacado en la localidad de Malagueño, a unos 15 kilómetros de la capital cordobesa, aunque aún se desconocen las circunstancias y los motivos.

Por el momento no hay detenidos por el hecho, y los pesquisas no descartan que entre el fallecido y el atacante hubiera existido una disputa previa, por lo que la fiscal Jorgelina Gómez, de Villa Carlos Paz, investiga diversas hipótesis.

"Fue asesinado brutalmente en la calle cuando iba a trabajar. Al asesino no le alcanzó para voltearlo de la moto, sino que cuando cayó siguió pegándole con la misma piedra hasta provocarle muerte cerebral", expresó Alejandra, la mamá de la víctima, en una entrevista que concedió al canal 12 de Córdoba.

"Sólo pido justicia para que se acabe esta serie de sucesos en Malagueño. Estamos todos destrozados", añadió la madre de González, quien era padre de un niño de 7 años. (Télam)