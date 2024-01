Matan a puñaladas a una comerciante santiagueña y su familia cree que fue durante un robo

Una comerciante de 65 años fue hallada asesinada a puñaladas en su casa del paraje Tres Caminos, a 12 kilómetros de Villa Atamisqui, al sur de la provincia de Santiago del Estero, y su familia cree que fue atacada con fines de robo, por lo que convocó a una marcha a realizarse mañana para reclamar Justicia, según adelantaron sus allegados a Télam.

La víctima fue identificada por fuentes de la causa como Alicia Esther Tévez (65), quien fue encontrada asesinada a puñalada el pasado sábado por su empleada, que sólo acudía ese día de semana para limpiar.

No obstante, para los pesquisas el crimen habría sido cometido la noche del jueves por personas que entraron a su casa.

Norma Tévez, hermana de Alicia, dijo en diálogo con Télam que "la mataron como a un animal para robarle", por lo que mañana la familia realizará una marcha pacífica para pedir justicia y que se encuentre a los culpables.

"Descarto que la hayan matado por algo personal", agregó la mujer, quien consideró que los delincuentes seguramente sabían que su hermana tenía dinero porque "ella siempre contaba todo, era muy confianzuda".

"Era una luchadora incasable, vivía trabajando y a ella la mataron porque querían plata. La mataron de cinco puñaladas, la mataron como a un animal, son inhumanos, no tienen sentimientos", agregó Norma.

Para la familia, seguramente su hermana conocía a quienes la asaltaron y por eso la asesinaron: "Si no la mataban sabían que ella los iba a reconocer y ellos iban a estar presos", dijo.

La causa es investigada por la fiscal Luciana Jacobo, quien ordenó la autopsia y diversas medidas de rigor, al tiempo que tomó diversos testimonios y dispuso rastrillajes, encomendados a la policía de Villa Atamisqui.

De acuerdo a la pesquisa, a la víctima le robaron una moto Honda Wave, un televisor, un equipo de música y dinero.

"Mucha gente entraba en la casa de mi hermana, porque ella tenía despensa, y los viernes hacia el reparto en su camioneta, El jueves estuvo cargando toda la mercadería en su camioneta para salir el viernes tempranito, pero no salió", explicó Norma.

"Creemos que la agarraron en la noche, de forma sorpresiva, cuando ella estaba terminando de cargar la camioneta, ya que por ahí cerca perdió los lentes. Pensamos que después la llevaron adentro de la casa y al dormitorio porque seguramente le pedían plata…ahí ya la mataron con las puñaladas, porque las sábanas y cortinas estaban todas manchadas con sangre", concluyó la mujer.

(Télam)