Matan a un hombre para robarle la camioneta en la puerta de su casa de Pontevedra

(Agrega información del hecho y un testimonio)

Un hombre 49 años fue asesinado esta mañana de un balazo por delincuentes que le robaron la camioneta en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Pontevedra, partido de Merlo, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en las calles Otamendi y Olaya, donde la víctima, identificada por los voceros como Leonardo Antonio Quinteros (49), fue ejecutada de al menos un tiro por los delincuentes que escaparon tras apoderarse de su camioneta Volkswagen Amarok, que fue hallada más tarde abandonada en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, detallaron los voceros.

En el lugar trabajaba personal policial y el fiscal Fernando Capello, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Morón, que buscaba testigos y dirigía el trabajo de los peritos en la recolección de pruebas.

En tanto, efectivos de la comisaría 5ta. de Pontevedra realizaban tareas de campo en distintos barrios de Merlo con el fin de dar con los asesinos.

Un amigo y empleado de la víctima, que se identificó como Damián, dijo esta mañana al canal Todo Noticias que Quinteros salía de su casa cuando fue abordado por los ladrones.

"No sabemos por cuántos delincuentes; le pegaron un tiro y quedó en la puerta de la casa. No sabemos más nada, está la (Policía) Científica y están investigando", dijo el hombre.

Al referirse a Quinteros, Damián aseguró que era dueño de un frigorífico y que "no hacía otra cosa que laburar".

"Era chabón laburador, un chabón que le dio laburo a mucha gente, todo el barrio laburaba con él, no sé cuántos empleados tenía, como 40", agregó el empleado, quien recordó que la víctima "ya había sufrido unos robos ya".

Damián dijo que la víctima tenía cuatro hijos, uno de los cuales estaba de vacaciones y ahora está volviendo, y agregó que al parecer él también se hallaba de vacaciones y estaba por emprender un viaje. (Télam)