Matan a un joven en una fiesta en la ciudad uruguaya de La Paloma y detienen a dos DJ argentinos

Un joven de 22 años fue asesinado hoy y otros resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras una pelea en una fiesta en la ciudad uruguaya de La Paloma, y por el crimen detuvieron a dos DJ`s argentinos, informó la prensa de ese país.

El homicidio se registró esta madrugada en un salón en el cual se desarrollaba una fiesta, denominado Miradores de Costa Azul, situado en inmediaciones de las calles Del Barranco y del Mar, en esa ciudad del departamento de Rocha, situada a unos 240 kilómetros de Montevideo.

De acuerdo a lo informado por los medios Subrayado, El País y La Paloma Hoy, en medio del evento, se produjo una discusión entre varios de los asistentes, que derivó en una pelea durante la cual cuatro jóvenes uruguayos resultaron con heridas de arma blanca.

"Se tomó conocimiento de, en principio, un desorden en un local que generalmente es alquilado para fiestas, en la zona de Costa Azul. Al concurrir allí, se ubican varias personas, algunas que habían sido trasladadas en medios particulares, lesionadas al centro asistencial. Siendo un total de cuatro personas lesionadas, en principio de arma blanca”, dijo a Subrayado el coordinador de la Jefatura de Rocha, Alexis Duarte.

“Luego se establece allí en el centro asistencial que una de las personas había fallecido, otra de las cuales presenta lesiones graves y dos no que no serían tan graves las lesiones, pero están todas en centro asistencial”, afirmó Duarte.

Además, el policía señaló que en la escena se hallaron “varios vidrios rotos del local y botellas quebradas”.

Mientras que la víctima fallecida fue identificada por la Policía como Herley Pérez Sosa (22).

En tanto, por el crimen de Sosa fueron detenidos dos ciudadanos argentinos que oficiaron de DJ en la fiesta, y que habían sido contratados hace unos 10 días por una empresa dedicada a la venta de perfumes, consignó el sitio Subrayado.

“Tenemos que tratar de establecer de que se trataba la fiesta, no tenemos que sea una fiesta familiar aún. Como fue convocada, todo eso, es a fin de establecer. Hay dos personas mayores detenidas que estarían presuntamente vinculadas al hecho y se está trabajando en la escena todavía”, concluyó Duarte.

Interviene en la causa la Fiscalía 2do. Turno de Rocha, que indagará a los argentinos detenidos en las próximas horas. (Télam)