Un violento episodio se desató esta noche en pleno centro de Río Gallegos. Según pudo conocer La Opinión Austral, dos mayores de edad atacaron a un menor de aproximadamente 14 años.

Los agresores, que tendrían alrededor de 20 años, fueron detenidos en la Plaza San Martín por el Comando de Patrulla. Testigos del hecho aseguraron a este medio que los dos adultos estaban en estado de ebriedad y mantuvieron un enfrentamiento verbal con el adolescente, tras lo cual uno de ellos atacó físicamente a la víctima.

Asimismo, precisaron que el joven recibió un golpe de puño, cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el piso. “El chico se quería ir y el agresor lo provocó de vuelta diciendo que se vaya, y entonces el chico volvió y le pegaron”, relató un vecino que presenció lo ocurrido. Además, agregó que, ante el golpe, el menor debió ser trasladado al hospital.

