Un vecino de Río Gallegos está pasando una situación angustiante, tras haber sido blanco de la inseguridad la semana pasada, hecho que le generó un perjuicio más que importante cuando le arrebataron el teléfono celular.

El damnificado es Franco Santana, un joven estudiante que tiene una disminución visual y que usaba su teléfono celular como el nexo fundamental para poder seguir con la carrera y poder comunicarse con sus seres queridos.

El caso se registró el miércoles pasado y, a una semana de la denuncia, hasta el momento no hay novedades sobre el paradero del celular que estaba adaptado para personas con la discapacidad de Franco y que, además, contenía información personal importante.

Para establecer las circunstancias en las que se generó el arrebato, hay que adentrarse en la historia de Franco. Además de su discapacidad, él vive con su madre que tiene hipoacusia y residen en una zona céntrica de Río Gallegos, por lo que -en reiteradas oportunidades- la ambulancia no pudo llegar porque no encontraba estacionamiento.

En consecuencia, Franco y su mamá comenzaron con los trámites burocráticos hasta en el Concejo Deliberante para que le coloquen un lugar de estacionamiento reservado, lugar donde -en la tarde del miércoles pasado- fue abordado por unos impiadosos que se aprovecharon de su condición para sacarle el teléfono.

Franco visitó los estudios de LU12 AM680 y contó como fue la secuencia. “Yo estaba afuera del Concejo Deliberante, en la esquina de Lisandro de la Torre y Congreso, estaba esperando un taxi pero no había ninguno en la parada. A unos metros había una mujer con dos hombres, uno de los chicos estaba limpiando vidrios. A uno de ellos les pregunté si me podían ayudar a buscar un taxi y ahí saqué el celular”, comenzó diciendo

“Le digo que tengo un teléfono pero que me dicte el número así llamaba. Ahí me arrebata el celular, lo guarda y sale corriendo” aseveró el joven que, hasta esta semana no tiene novedades pese a tener a los sospechosos señalados y la denuncia hecha.

Sobre como se siente actualmente por esto que le toca pasar, Franco expresó que está: “Tratando de soportar esta situación, es muy agobiante, es algo que yo personalmente no le deseo a nadie, me robaron mi principal fuente para comunicarme con mis familiares, porque mi numero estaba mi documentación, todo configurado para una persona con discapacidad. A uno y creo que a muchos les cuesta comprar estás cosas”, concluyó