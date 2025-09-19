Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado aprobó un proyecto que endurece las penas para quienes cometan delitos al volante bajo los efectos del alcohol o a velocidades excesivas, una iniciativa que resuena con particular fuerza en Río Gallegos tras el caso de Brianna Matulich. Su padre, Jorge, analizó la medida y la lucha que aún no termina: “Nosotros, las familias víctimas, salimos perdiendo siempre. Una vida no se recupera”.

En los pasillos del Congreso, a cientos de kilómetros de la Patagonia, una votación reciente trajo un eco de justicia a una herida que sigue abierta en Río Gallegos.

Luis Maidana, papá de Soledad, Paola Stout, cuñada de “Cokito”, Erika Erazo, madre de Gael Carrizo, Jorge Matulich y Mabel Maidana, padres de Brianna, y Analía Erazo, tía de Gael, cuando visitaron los estudios de LU12. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley crucial que busca agravar las penas por siniestros viales, poniendo el foco en aquellos que, al volante, actúan con una irresponsabilidad criminal: alcoholizados, a exceso de velocidad o dándose a la fuga. Para muchos, esta noticia es un avance legislativo. Para Jorge Matulich, es “una clara señal de que la justicia social está empezando a a reconocer lo que es un accidente inevitable a lo que es un siniestro evitable“.

Jorge es el papá de Brianna Matulich, la joven cuya vida fue arrebatada en diciembre de 2022 en la autovía 17 de octubre por un conductor que reunía todas las características que la nueva ley busca castigar con más severidad.

Brianna tenía 17 años al momento de su muerte. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

El caso, que conmocionó a la comunidad, terminó con una condena ejemplar de 12 años para Esteban González, una sentencia que hoy se convierte en la referencia del nuevo proyecto de ley.

En diálogo con LU12 AM680, Matulich, con la entereza de quien ha transformado el dolor en lucha, confesó que se enteró de la noticia casi de casualidad, ya que había “dejado un poco de lado esto de la recolección de firmas”. Sin embargo, la calificó inmediatamente como “una noticia muy buena“. Para él y tantas otras familias atravesadas por tragedias similares, esta media sanción es más que un tecnicismo legal; es el reconocimiento de que no todos los choques son “accidentes”.

El día que pintaron la estrella amarilla en el lugar del hecho. (JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL)

El precedente

El caso de Brianna sentó un precedente no solo por la cantidad de años de la condena, sino por el cambio de carátula que logró la familia, algo que el propio Jorge califica como “muy complicado” y que se da en “muy pocos casos”. La clave, explica, fue que “lo que tuvieron en cuenta los jueces fue el comportamiento de la persona”. González no solo conducía alcoholizado y a velocidad excesiva, sino que, tras arrollar a Brianna y herir de gravedad a su hermana, se dio a la fuga. Este combo de agravantes concurrentes fue determinante para lograr una sentencia histórica.

El cambio de paradigma

Uno de los puntos más importantes que modifica la ley es precisamente la figura del abandono de persona. Matulich recuerda cómo, en las primeras consultas con sus abogados, este era un terreno pantanoso, un “gris” en la ley. “Nos marcaron que había algo que era muy fino, que era el tema del abandono de persona“, dijo en declaraciones a la Decana de la Patagonia.

Antes, se interpretaba que si el siniestro ocurría en una ciudad, donde otros podían socorrer a la víctima, la fuga no calificaba como abandono, a diferencia de un hecho en una ruta desolada. “Son criterios que que estaban en un gris y ahora con esta modificación, bueno, ya los jueces no van a poder mirar para otro lado. Ya tienen la herramienta que necesitan para dar castigos severos”, reflexionó Matulich, con la esperanza de que esto desaliente comportamientos que “conlleven a siniestros viales que puedan evitarse”.

La EcoSport, conducida por González, con la que embistió a Brianna. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La nueva normativa no solo contempla la fuga, sino que eleva las penas mínimas. Mientras que antes la escala penal iba de tres a seis años —lo que permitía que algunas condenas quedaran en suspenso y el culpable no fuera a prisión—, ahora se establecería un mínimo de cuatro años y un máximo de doce, dependiendo de la cantidad de agravantes. Esto garantiza que la pena sea de cumplimiento efectivo. “Ahora es más lógico”, resume Jorge sobre el nuevo planteo legislativo.

La lucha continúa

A pesar de este avance, Jorge Matulich mantiene los pies sobre la tierra. El camino judicial de su familia no ha concluido. “Hay que seguir porque esto aún no terminó”, afirmó con determinación. Esteban González, el condenado por la muerte de su hija, apeló el fallo. “No tuvo la hombría ni la dignidad de de reconocer eh el grave error que cometió, que llevó a la pérdida de una vida de de una menor de edad”. Ahora, la familia debe continuar “peleando para que el Tribunal Superior de Justicia no cambie lo que ya dictaminó la Cámara Oral”, concluyó.