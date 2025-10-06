Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del domingo 5 de octubre, Comodoro Rivadavia registró un nuevo hecho de violencia que dejó un saldo de un muerto y un herido grave. El ataque ocurrió cerca de la 1:45 de la madrugada frente a la estación de servicio “Rodrigo”, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y calle Ducós, un sector de alta circulación vehicular y peatonal en el centro de la ciudad.

Fuentes policiales informaron que al llegar al lugar los efectivos encontraron a dos hombres con múltiples heridas de arma de fuego: Ariel Nicolás, de 25 años, con un disparo en el rostro, y un hombre de 32 años con un balazo en la espalda. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional, donde Ariel falleció a raíz de la gravedad de sus lesiones. El segundo hombre permanece internado en estado reservado.

Ariel Nicolás era de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Su muerte representa el décimo homicidio registrado en Comodoro Rivadavia durante 2025, lo que refuerza la preocupación de las autoridades y de la comunidad por la creciente violencia armada en la ciudad.

En redes sociales, su pareja, Agustina, expresó su dolor y recordó a Ariel con un emotivo mensaje: “Te amo, bebé… Hoy dejaste mi alma destrozada, mis sueños en un tacho de basura, mis esperanzas de ser mamá… Todos te quieren, todo un barrio te recuerda y llora”.