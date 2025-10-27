Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una grave denuncia conmocionó a los vecinos de Río Gallegos durante el fin de semana. Una mujer aseguró que tres hombres intentaron secuestrarla en plena vía pública, en un episodio que ocurrió el sábado alrededor de las 20:45 horas, cuando transitaba junto a otra persona por la zona de Cacique Yatel y Cacique Ibáñez, en el sector oeste de la capital santacruceña.

De acuerdo con su relato ante la Policía, un vehículo color negro —posiblemente un Volkswagen— se detuvo a pocos metros de donde caminaban. En ese momento, tres sujetos descendieron del rodado e intentaron forzarla a subir. Uno de ellos, según precisó la denunciante, portaba un arma blanca de grandes dimensiones, aunque no llegó a utilizarla. La presencia del acompañante habría sido clave para frustrar el intento: al advertir que no estaban solos, los agresores huyeron rápidamente del lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, minutos después, personal de la División Comando de Patrullas se hizo presente en la zona y desplegó un operativo de rastrillaje que abarcó varias cuadras, incluyendo las calles Buchardo, Cacique Ibáñez y arterias aledañas. Sin embargo, no lograron ubicar ni el vehículo ni a los sospechosos.

El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°2, a cargo de Yamila Borquez, que ordenó iniciar las actuaciones bajo la carátula “S/Investiga”. La víctima fue trasladada a dependencias policiales, donde prestó declaración formal, y se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad del sector para intentar identificar a los responsables.