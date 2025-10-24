Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz llevó adelante múltiples allanamientos por tráfico de estupefacientes este viernes por la mañana, en Río Gallegos.

Fueron en total cuatro procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del Dr. Claudio Vázquez, y ejecutados por la División Narcocriminalidad, en colaboración con otras áreas y dependencias policiales -entre ellas Fuerzas Especiales y Guardia de Infantería- bajo la supervisión de la Dirección de Investigaciones.

Canes de la Policía también colaboraron en los procedimientos.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral adelantaron que los resultados han sido altamente positivos, pudiéndose secuestrar una gran cantidad de estupefacientes, entre marihuana y cocaína (más de un kilo), así como también armas y municiones.

Municiones incautadas.

También hubo varias personas detenidas, que fueron puestas a disposición del magistrado interviniente.

Los allanamientos se ejecutaron en Avellaneda y Magallanes, Belgrano y Santiago del Estero, José Ingenieros y Potosí y en Magallanes al 300.

“Resultados altamente positivos”

El director de Zona Sur de Investigaciones, Comisario Mayor Luis Poblete, explicó que se trató de operativos coordinados desde horas muy tempranas. “Fueron operativos destinados desde el Juzgado Federal y Fiscalía, a través de la División Narcocriminalidad de la Superintendencia de Investigaciones por tráfico de estupefacientes”, precisó.

Los procedimientos contaron con un amplio despliegue policial y el apoyo de distintas áreas especializadas. “Se trabajó en coordinación con Fuerzas Especiales, Guardia de Infantería, División Criminalística, Bomberos, la División Canes Penitenciaria y el cuerpo de cadetes de la tecnicatura de investigaciones, próximos a egresar”, detalló Poblete.

De acuerdo con el jefe policial, fueron cuatro allanamientos simultáneos y todos con resultados positivos, que aportaron “información importante para la justicia federal para tomar una determinación respecto a la situación judicial de los detenidos”.

Entre los elementos secuestrados se encuentran cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, documentación y dinero en efectivo, todo puesto a disposición del Juzgado Federal con asiento en Río Gallegos.

Por su parte, el titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Daniel Barrientos, destacó el trabajo sostenido de las fuerzas en la lucha contra el narcotráfico. “Colaboramos y supervisamos una investigación que se viene realizando hace varios meses con la División Narcocriminalidad, que llevaba una línea investigativa firme. Pudimos lograr estos allanamientos con resultados altamente positivos, en especial de cocaína y marihuana”, señaló.

Barrientos subrayó que se trata de “delitos complejos” y que el combate contra la narcocriminalidad “es una realidad en Santa Cruz en la que venimos trabajando desde que asumió nuestro gobernador Claudio Vidal, y nuestro ministro Pedro Prodromos dio directivas de trabajar profundamente y de frente al narcotráfico y la comercialización de droga”.

Finalmente, el funcionario instó a la comunidad a acompañar el trabajo de las fuerzas de seguridad: “Los vecinos, si saben de alguna actividad ilícita o venta de narcomenudeo, deben alertar a la Policía. Se realizará el trabajo y la protección que corresponde”.

