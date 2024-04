Una mujer que fue señalada como presunta víctima de violencia de género, en un caso que se registró en el barrio Los Álamos de Río Gallegos, la semana pasada uso sus redes sociales para hacer un descargo, sobre lo que realmente habría pasado.

Tal como lo informó la Policía de Santa Cruz, la vecina habría estado raptada por su pareja quien la habría golpeado y, cuando llegaron los agentes, él portaba un arma blanca.

En este caso, la mujer que fue señalada como víctima aseveró que “la policía ingresó sin orden de allanamiento. No era un secuestro, es mí pareja. Jamás me miró un médico forense manifestando tal locura. Jamás realice una denuncia, al contrario fui a la Justicia declarando por mi voluntad. Nosotros creímos que era un robo, por eso yo me escondí, me importa la integridad de mi familia y la de él”.

De igual manera, fuentes policiales consultadas ratificaron lo actuado por la fuerza de seguridad diciendo que esta mujer se contactó con una amiga, le dio la ubicación de donde estaba y ella llamó a la Policía. Indicaron que la telefonista del 911 tuvo un mal momento, conteniendo a la allegada, hasta el arribo del patrullero al lugar donde marcaba el GPS, además de las manchas de sangre y las lesiones que la vecina presentaba.