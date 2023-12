"No nos van a amedrentar, vamos a seguir a fondo", afirmó Pullaro tras recibir amenazas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó hoy en Rosario que no lo van a "amedrentar" y seguirá "a fondo" en la lucha contra el crimen organizado, tras un ataque frustrado por la policía que ayer detuvo a delincuentes cuando planeaban balear una institución y dejar un cartel con una amenaza contra su persona.

"Quiero decirle a estos criminales que no nos van a amedrentar, que vamos a seguir a fondo", enfatizó el gobernador santafesino en un acto oficial.

"Vamos a ir por sus bienes, vamos a cambiar las condiciones de detención, vamos a utilizar todos los mecanismos que nos permite la ley para que desde la cárcel no se sigan cometiendo delitos y vamos a ir a fondo porque una amenaza no nos va a amedrentar", señaló.

"Hay una decisión muy clara del gobierno de Santa Fe, no vi que a otros funcionarios en 15 días los amenacen por las medidas que se tomaron", señaló y afirmó: "Sabíamos que no iban a ser gratuitas o que no íbamos a tener reacción de los violentos que se creen los dueños de la calle".

Ayer por la tarde, dos personas -uno de ellos menor de edad-, fueron detenidas en Rosario tras tirotearse con policías que realizaban un control de rutina y les secuestraron una nota amenazante dirigida a Pullaro.

En ese sentido, el gobernador agradeció a los oficiales y suboficiales que realizaron el control y se enfrentaron con los delincuentes en un tiroteo en el que un policía resultó herido por el roce de una bala y valoró como "muy importante" que vuelvan a realizarse controles de calle para la identificación de personas en Rosario, porque "hacía años no se realizaban".

A su vez, dijo: "Lamento profundamente por lo que le hago pasar a mi familia que se han quedado encerrados los últimos 20 días porque no corresponde llevar una custodia sobre cada uno".

"Me duele eso", admitió Pullaro, aunque enfatizó: "En lo personal no vamos a frenar, vamos a seguir adelante".

"La pelea es por todos los vecinos, que no están viviendo bien y que hace muchos años que no viven bien en Santa Fe", remarcó.

"Tenemos la determinación de que esto cambie y para eso los vamos a enfrentar y perseguir", finalizó.

El gobernador hizo esas declaraciones este mediodía al recorrer el predio de La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) de la ciudad de Rosario creado en 2016 para secuestrar los bienes de organizaciones delictivas que luego son subastados para generar fondos para las víctimas y la lucha contra la delincuencia.

Desde el depósito de la Agencia ubicado en el Parque Industrial de Alvear, Pullaro apuntó: "Queríamos que toda la población vea el lugar en total abandono, lo que demuestra el miedo y el terror que tenía el gobierno (provincial) anterior a la lucha contra el narcotráfico".

"El aumento de la violencia, del crimen organizado y del delito tienen que ver con decisiones políticas", remarcó.

"Este lugar es emblemático para la lucha contra los que generan terror, miedo y muerte en la ciudad de Rosario, en donde se les saca lo más preciado que tiene que son los bienes y que se hayan dejado echar a perder no nos parecía menor, por eso queríamos que se pueda ver el estado de abandono", finalizó. (Télam)