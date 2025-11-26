Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este miércoles se desarrolló una nueva jornada del juicio oral por el choque fatal que costó la vida a Soledad Maidana, agente del Servicio Penitenciario Provincial y madre de Martina y Benjamín, sus dos hijos. La causa se lleva adelante en la Cámara Tribunal Oral de la Provincia de Santa Cruz, con la familia de la víctima como querella, participando activamente en el proceso judicial.
Durante la audiencia, Mónica Luna, madre de Soledad, brindó su testimonio ante el Tribunal, destacando tanto su pedido de justicia como el impacto emocional que la muerte de su hija tuvo sobre los niños.
Este miércoles se desarrolló una nueva jornada del juicio oral por el choque fatal que costó la vida a Soledad Maidana, agente del Servicio Penitenciario Provincial y madre de Martina y Benjamín, sus dos hijos. La causa se lleva adelante en la Cámara Tribunal Oral de la Provincia de Santa Cruz, con la familia de la víctima como querella, participando activamente en el proceso judicial.
Durante la audiencia, Mónica Luna, madre de Soledad, brindó su testimonio ante el Tribunal, destacando tanto su pedido de justicia como el impacto emocional que la muerte de su hija tuvo sobre los niños.
En su declaración, Mónica Luna se expresó con frases directas y conmovedoras: “No quiero que Martens se muera, quiero que pague lo que tenga que pagar”, marcando que su pedido es por justicia y responsabilidad, no por venganza.
Recordó las palabras de su nieto, hijo de Soledad: “No quiero que haya más choques ni familias destruidas”, reflejando la preocupación de los niños frente a la tragedia. Finalmente, expresó: “Quiero justicia por mi Tole Tole, por mi gordita”, usando el apodo familiar de su hija para reforzar el pedido de esclarecimiento y sanción.
El Tribunal continúa con la producción de testimonios, pericias y análisis de la evidencia relacionada con la dinámica del accidente ocurrido la madrugada del 22 de febrero de 2024 en el barrio Fátima. La declaración de la madre complementa la evidencia técnica y los relatos de testigos que serán evaluados por el Tribunal.
El acusado en la causa es Ivar Martens, quien enfrenta el juicio bajo prisión domiciliaria, medida cautelar vigente mientras se desarrolla el debate oral y que será revisada según las resoluciones del Tribunal.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario