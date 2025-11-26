Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se desarrolló una nueva jornada del juicio oral por el choque fatal que costó la vida a Soledad Maidana, agente del Servicio Penitenciario Provincial y madre de Martina y Benjamín, sus dos hijos. La causa se lleva adelante en la Cámara Tribunal Oral de la Provincia de Santa Cruz, con la familia de la víctima como querella, participando activamente en el proceso judicial.

Durante la audiencia, Mónica Luna, madre de Soledad, brindó su testimonio ante el Tribunal, destacando tanto su pedido de justicia como el impacto emocional que la muerte de su hija tuvo sobre los niños.

La familia de Soledad Maidana dentro de la sala del juicio, sosteniendo carteles y mensajes en pedido de justicia mientras se desarrolla la audiencia por el choque fatal ocurrido en el barrio Fátima de Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Ivar Martens, acusado por el choque fatal que terminó con la vida de Soledad Maidana, durante el juicio, visiblemente emocionado y llorando en la sala del Tribunal. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En su declaración, Mónica Luna se expresó con frases directas y conmovedoras: “No quiero que Martens se muera, quiero que pague lo que tenga que pagar”, marcando que su pedido es por justicia y responsabilidad, no por venganza.

Luis Maidana y Mónica Luna, padres de Soledad. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Recordó las palabras de su nieto, hijo de Soledad: “No quiero que haya más choques ni familias destruidas”, reflejando la preocupación de los niños frente a la tragedia. Finalmente, expresó: “Quiero justicia por mi Tole Tole, por mi gordita”, usando el apodo familiar de su hija para reforzar el pedido de esclarecimiento y sanción.

El Tribunal continúa con la producción de testimonios, pericias y análisis de la evidencia relacionada con la dinámica del accidente ocurrido la madrugada del 22 de febrero de 2024 en el barrio Fátima. La declaración de la madre complementa la evidencia técnica y los relatos de testigos que serán evaluados por el Tribunal.

El acusado en la causa es Ivar Martens, quien enfrenta el juicio bajo prisión domiciliaria, medida cautelar vigente mientras se desarrolla el debate oral y que será revisada según las resoluciones del Tribunal.

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del viernes 23 de febrero de 2024, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

