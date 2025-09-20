Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El viernes 19 de septiembre, personal de la División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz llevó adelante un allanamiento en Río Gallegos, el número 12 en la ciudad en menos de un mes, en el marco de una investigación judicial vinculada a materiales digitales ilícitos. Este operativo se suma a los 11 allanamientos simultáneos realizados el 26 de agosto en distintos barrios de la capital santacruceña, en el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia V”, que se extendió a 15 países y 14 provincias argentinas. En aquella oportunidad, se incautaron decenas de dispositivos con material de abuso sexual infantil y cuatro personas fueron detenidas.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 2, a cargo de la jueza Dra. Yamila Borquez, luego de reportes emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) a través del sistema CyberTipline. La diligencia se desarrolló en un domicilio de calle Félix Riquez al 900, donde reside una pareja joven, y en un vehículo estacionado en el mismo predio. Se incautaron un teléfono celular y una computadora de escritorio, que serán sometidos a peritajes técnicos. En la vivienda se encontraban dos menores de edad, por lo que se dio intervención a la Defensoría de Menores y a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

La CyberTipline, el sistema centralizado de National Center for Missing and Exploited Children para denunciar la explotación infantil en línea. Los proveedores de servicios electrónicos y el público en general pueden denunciar las sospechas de engaño en línea de los niños con fines sexuales, abuso sexual infantil extrafamiliar; pornografía infantil, turismo sexual infantil, tráfico sexual infantil, envío de materiales obscenos no solicitados a niños, nombres de dominio engañosos y palabras o imágenes digitales engañosas en Internet.

Con este nuevo procedimiento, ya son 12 los domicilios allanados en Río Gallegos en menos de un mes, lo que refuerza la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen y la explotación infantil.