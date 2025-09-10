Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División de Investigaciones de El Calafate llevó a cabo un operativo policial en el marco de una causa judicial relacionada con diversos hechos de robo denunciados en la ciudad.

El procedimiento se desarrolló tras semanas de investigación, que incluyeron la recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y otras medidas de prueba. Con estos elementos, la Justicia autorizó la realización de ocho allanamientos en distintos domicilios.

El procedimiento se realizó de manera simultánea en los barrios Linda Vista, Plumas Verdes, Cerro Calafate, Evita, Lago Argentino y 90 Viviendas. Se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir vinculadas a los hechos, un cuchillo y más de 880 vainas servidas de distintos calibres, que quedaron a disposición del Juzgado interviniente para su análisis y resguardo.

En tanto, cinco personas quedaron a disposición de la Justicia. Además, una de ellas fue imputada por amenazas calificadas, un hecho que se suma a la investigación principal por robos.

El procedimiento contó con la participación activa de la Comisaría Primera Lago Argentino, Comisaría Segunda El Calafate y el Comando de Patrullas Zona Suroeste, brindando apoyo logístico y de seguridad.