La tarde del viernes en Río Gallegos estuvo marcada por la preocupación y la conmoción de vecinos y transeúntes. Un nuevo accidente vial en pleno centro de la capital santacruceña tuvo como protagonistas a una motociclista y al conductor de una camioneta Renault Duster.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el siniestro se produjo en la intersección de las calles Raúl Alfonsín y Munster, un sector céntrico donde la circulación suele ser intensa y donde los accidentes, aunque no tan frecuentes, suelen tener consecuencias graves por la densidad del tránsito. La motocicleta en la que circulaba la víctima fue embestida por la camioneta, lo que provocó que la mujer saliera despedida y terminara golpeando contra un cantero ubicado en la vereda.

La víctima fue asistida de inmediato por una ambulancia del Hospital Regional, que la trasladó con lesiones visibles y fuertes dolores. Fuentes confirmaron que presentaba una fractura expuesta en una de sus piernas, lo que motivó su rápida intervención quirúrgica.

Personal de Accidentología Vial trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes, junto con efectivos de la Comisaría Segunda. Las tareas se centraron en relevar la mecánica del hecho y asegurar evidencias que permitan determinar con precisión cómo se produjo la colisión.

Las novedades más importantes llegaron horas después, ya con el caso en manos de la Justicia. Según se informó, el conductor de la camioneta fue identificado, debió fijar domicilio y se le realizaron las extracciones de sangre y orina para los análisis toxicológicos de rigor. Tras cumplir con esos procedimientos, recuperó la libertad. El Juzgado de Instrucción Nº1, dispuso además la entrega de los vehículos involucrados a las partes