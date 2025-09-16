Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La lucha contra el narcotráfico volvió a ser noticia en Santa Cruz, esta vez en Puerto San Julián, donde la División Narcriminalidad llevó adelante un operativo preventivo que puso el foco en los envíos postales y en el movimiento de pasajeros. Los controles se desplegaron este lunes en las instalaciones del Correo Argentino, la empresa Vía Cargo y la terminal de ómnibus de la localidad. La presencia de canes entrenados para detectar estupefacientes aportó un condimento clave en la tarea de prevención.

Según pudo saber La Opinión Austral, la acción estuvo a cargo de la División Narcriminalidad de Puerto San Julián, dependiente de la Dirección General de Investigaciones y del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Centro. Se trató de un procedimiento de carácter preventivo, en el marco de una estrategia que busca adelantarse al ingreso de sustancias ilegales mediante encomiendas o a través del traslado de pasajeros que llegan o parten de la ciudad.

El operativo incluyó la participación de los canes “Aika” y “Bruno”, perros adiestrados específicamente en la detección de narcóticos. Su trabajo se centró en la revisión de paquetes, bolsos y equipajes, tanto en el sector de encomiendas como en la terminal de colectivos. La mera presencia de los animales genera un elemento disuasivo que refuerza la percepción de control por parte de la comunidad y que, al mismo tiempo, dificulta la acción de quienes intentan traficar drogas utilizando estas vías.

Si bien al cierre de esta edición no trascendieron decomisos significativos, desde la fuerza se destacó la importancia de estos procedimientos como parte de un esquema de vigilancia permanente. La estrategia no se limita a la incautación de sustancias, sino que apunta también a visibilizar la presencia policial en lugares de tránsito frecuente y generar confianza en los vecinos.