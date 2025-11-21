Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del fortalecimiento de las políticas nacionales contra la trata y explotación de personas, la Policía de Santa Cruz llevó adelante un operativo preventivo en distintos puntos de Río Gallegos. La acción se desarrolló el jueves durante la mañana y el mediodía, y estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones, a través del Departamento de Delito Organizado Zona Sur y la División Trata de Personas, con acompañamiento de la Dirección Nacional de Migraciones.

El despliegue se focalizó en comercios y hospedajes de la ciudad, espacios donde, de acuerdo con estadísticas nacionales, suelen detectarse situaciones vinculadas a explotación laboral o sexual. Según pudo saber La Opinión Austral, el objetivo central fue, además del control documentario, brindar orientación e información para promover la denuncia ciudadana ante posibles casos de trata.

Una efectivo en el ingreso a una carnicería. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante los procedimientos se identificaron 11 personas, todas con documentación en regla y sin medidas cautelares pendientes. También se realizaron entrevistas preventivas con el fin de detectar posibles indicadores de vulneración de derechos, además de la entrega de folletería y la difusión de la Línea 145, un canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas en todo el país para realizar denuncias relacionadas a este delito.

Las autoridades remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de un plan de trabajo continuo, destinado a generar presencia territorial y fortalecer la articulación entre las fuerzas de seguridad, los organismos de control y la comunidad. La prevención, aseguraron, es una herramienta clave para evitar que la trata se arraigue en las ciudades, especialmente en zonas donde circulan trabajadores migrantes o personas en situación de vulnerabilidad.