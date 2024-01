Orden de detención para dos sospechosos y buscan identificar a un quinto en el crimen del Hindú Club

La Justicia de San Isidro emitió una orden de detención para dos sospechosos que aún permanecen prófugos por el crimen de Germán Sallemi, el joven que vendía dólares por redes sociales y fue asesinado hace nueve días en un departamento de alquiler en el country Hindú Club de Don Torcuato, en el partido bonaerense de Tigre, mientras intenta identificar a un quinto implicado en este caso que por ahora tiene a dos arrestados, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

Las dos órdenes de captura fueron emitidas por el juez de Garantías 2 de San Isidro, con jurisdicción en Tigre, Orlando Díaz, contra dos imputados que por el momento las fuentes consultadas prefieren identificar solo como "Ezequiel S. y Brian B.".

"Están fugados pero los vamos a encontrar", dijo a Télam uno de los jefes policiales que participa de la pesquisa.

Según la investigación, "Ezequiel S." es el imputado que con un DNI trucho con su misma foto pero con la falsa identidad de "Guido Agustín Gómez", concretó el alquiler temporario del departamento donde la banda citó y asesinó a la víctima en el Hindú Club.

Ambos quedaron identificados gracias a la labor de los detectives de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Tigre, de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de San Isidro y de la SubDDI Tigre, que trabajan bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Don Torcuato, ahora a cargo del fiscal José Amallo.

En la causa, hay también mencionado un quinto supuesto partícipe del hecho, un tal "NN Nicolás", que los pesquisas todavía no pudieron identificar con apellido, pero que creen que es de la zona del Bajo Flores porteño.

Asimismo, si bien un jefe policial dijo que serían 5.000 los dólares que Sallemi llevaba el día del hecho y por los que terminó asesinado, uno de los investigadores judiciales aclaró que "eso aún no fue establecido con precisión" porque el celular de la víctima con los mensajes donde pactaba sus encuentros "se lo llevaron los asesinos".

Hasta el momento, en los procedimientos donde se apresó a los únicos dos detenidos que tiene la causa, se secuestraron 1.200 dólares.

En tanto, voceros judiciales indicaron que el segundo y último detenido de la causa, Facundo Sebastián Barrionuevo (23), se negó a declarar ante el fiscal Amallo.

Su arresto ocurrió el sábado pasado cuando salía en remís de un domicilio del partido bonaerense de Pilar, donde se le incautó una mochila con vestimentas que posiblemente fueron utilizadas en el hecho que se investiga, 200 dólares, una balanza digital de precisión, teléfono celular y 20,5 gramos de cocaína.

Por el crimen, el primer detenido fue Santino Mármol (18), en un allanamiento en una casa del Club de Campo San Diego de Moreno, quien quedó incriminado en la causa al descubrirse en la escena del crimen un ticket que demostraba que con una tarjeta de débito a su nombre y en un negocio cercano al Hindú Club, se hizo una compra de algunos elementos encontrados en el departamento alquilado donde asesinaron a Sallemi.

En la casa de Mármol, los agentes secuestraron 1.000 dólares, 25.000 pesos, mapas de la localidad de Don Torcuato, las llaves del departamento alquilado en el Hindú Club, un teléfono celular iPhone 11 Pro Max y un automóvil Ford Focus de color blanco perteneciente al sospechoso y con el que se cree hizo inteligencia previa y actuó de apoyo al resto de la banda.

En su indagatoria ante el fiscal Sebastián Fitipaldi -primero en actuar en la causa-, Mármol intentó desligarse del homicidio al declarar que el no había hecho esas compras y que su tarjeta de débito la guardaba siempre en el auto que, a su vez, le había prestado a un amigo.

El crimen ocurrió el viernes 20 de enero, en un departamento de alquiler temporario para turistas, ubicado dentro del country Hindú Club, en la esquina de las avenidas Ángel T. de Alvear y del Golf, de la localidad de Don Torcuato.

Tras un llamado al 911 de testigos que escucharon gritos, efectivos de la comisaría 3ra. de Tigre acudieron al lugar y al ingresar a uno de los departamentos hallaron el cadáver de Sallemi, de 25 años, que se encontraba maniatado y con signos de asfixia.

De inmediato los policías iniciaron las actuaciones y de acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas determinaron que el joven se dedicaba a la venta de dólares -lo que se conoce popularmente como un "arbolito"- a domicilio y a través de internet.

En ese marco, fue citado en ese departamento del Hindú Club por tres presuntos compradores que habían alquilado el inmueble. (Télam)