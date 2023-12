Ordenan la detención del hombre que arrojó una botella a la comitiva presidencial en Avenida de Mayo

La justicia federal ordenó hoy la detención del hombre que ayer arrojó una botella que impactó sobre el rostro de un custodio cuando el flamante presidente Javier Milei se trasladaba desde el Congreso Nacional a la Casa Rosada por la Avenida de Mayo, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Gastón Ariel Mercanzini (51), cuya identificación había sido confirmada esta mañana por el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, durante una entrevista que le brindó al canal de noticias TN.

"No se le puede tirar una botella a nadie y menos al Presidente de la Nación", dijo Wolff, quien explicó que el hombre ya estaba identificado, por lo que el juez federal Ariel Lijo ordenó este mediodía su detención.

El hecho ocurrió ayer a la tarde cuando, tras el acto de traspaso de mando y la jura en el Congreso, el flamante jefe de Estado se trasladaba en un auto descapotable por Avenida de Mayo rumbo a la Casa de Gobierno.

A la altura de la calle Montevideo, uno de los custodios, el subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) Guillermo Armentano, recibió el impacto de una botella que había sido arrojada desde la vereda por un hombre.

La acción quedó registrada por las cámaras de televisión, pero además, los investigadores obtuvieron un video de una cámara de seguridad de la cuadra, donde se observa que el agresor -un hombre con camisa de mangas cortas y que portaba una mochila-, venía caminando a la par de la comitiva, se acerca a la gente que saludaba al presidente junto al vallado, arroja la botella y se aleja a pie.

"Cuando esto ocurrió a esta persona se le labró un acta, pero no había un motivo. El hombre, a unos 50 metros de donde pasó esto, fue abucheado, lo paró personal de la Superintendencia de Orden Urbano" de la Policía de la Ciudad, explicó Wolff.

El ministro contó que, en ese momento, "se le labró un acta y se lo dejó ir porque no había motivos para detenerlo", pero aclaró que, "al ver la cámara privada y teniendo las imágenes de la persona" se pudo reconstruir el hecho y luego identificarlo como "Gastón Ariel Mercanzini, de nacionalidad argentino".

"Hay una causa federal e iniciamos una en la Ciudad que seguramente se unificarán", indicó Wolff.

Fuentes policiales indicaron a Télam que el subcomisario que resultó lastimado en la cabeza fue atendido ayer y tenía una herida "de carácter leve".

De oficio, intervino la División Delitos Constitucionales de la PFA que inició actuaciones por la agresión a la comitiva presidencial.

Esa causa quedó radicada en el Juzgado Federal 12 de la Capital Federal, a cargo del juez Lijo, ante la secretaría 24, de Pilar Caballero.

Sobre esta agresión, la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó en la red social X: "Hablé con el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, para una rápida investigación sobre la agresión sufrida ayer por el presidente de la Nación que hirió al subcomisario Guillermo Armentano, integrante de la custodia presidencial de la Policía Federal. El que las hace, las paga".

También Wolff escribió en su perfil de X: “Quiero destacar el accionar de la Policía de la Ciudad para encontrar la filmación y avanzar en la identificación del ciudadano que le habría arrojado una botella al Presidente @JMilei. Toda la evidencia ya está en manos de la Justicia para que determine los pasos a seguir. Es con orden”.

Voceros policiales revelaron que Mercanzini registra antecedentes por daño agravado en un hecho por el que fue detenido el 5 de julio pasado y liberado en las últimas semanas.

Mercanzini había sido detenido por dañar una camioneta Citröen Berlingo el 5 de julio a la madrugada mediante golpes con una varilla metálica provocando la rotura del parabrisas y la ventanilla del lado del conductor, detallaron a Télam las fuentes consultadas.

Por la declaración de los testigos, se pudo reconstruir en aquel caso que Mercanzini se presentó en el Parador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) de Parque Chacabuco a la 4 de la madrugada y comenzó a golpear la puerta con una varilla de hierro.

Luego de ser invitado a retirarse por los encargados del parador, Mercanzini comenzó a golpear la camioneta perteneciente al GCBA.

"Esta persona tenía ya antecedentes violentos con otros asistentes por lo cual no lo dejaban ingresar", recordaron las fuentes consultadas por esta agencia.

Por la rotura del vehículo fue detenido en la comisaría vecinal 7B y se le inició una causa por el delito de Daño Agravado y se lo condeno luego de un proceso abreviado al uso de una tobillera electrónica de la cual ya quedó sin efecto. (Télam)