Para el fiscal, el autor de la puñalada fue "El Kope" y otros siete acusados participaron

El fiscal que investiga el crimen de Tomas Tello, el joven de 18 años atacado por una patota en día de Año Nuevo en la localidad balnearia de Santa Teresita, confirmó hoy que el detenido Damián Kopelián (21) está acusado de ser el autor de la puñalada mortal, mientras que otros tres jóvenes son considerados coautores del homicidio y los restantes cuatro imputados mayores de edad, partícipes necesarios.

En tanto, fuentes judiciales añadieron que hay otros dos menores de edad detenidos por el caso, aunque sus situaciones procesales son analizadas por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, a disposición del cual permanecen alojados en un centro de contención de esa ciudad.

"Por lo menos al día de hoy tenemos una hipótesis que es la que todos saben: que (el autor material del homicidio) es Kopelián", expresó el fiscal Pablo Gamaleri en una conferencia de prensa que brindó hoy en la puerta de la fiscalía de Mar de Ajó, en la que, no obstante, aclaró que la investigación que "lleva muy pocos días", por lo que "puede mutar a futuro".

Consultado sobre la posibilidad de otros arrestos, el representante del Ministerio Público Fiscal añadió: "En el día de la fecha no está planificado, pero todo puede cambiar rápidamente porque en la era moderna que vivimos todos tienen un celular, todos pueden filmar y pueden aportar un nuevo video que arroje luz sobre lo que sucedió puede haber una persona que se acerque a declarar y brinde nuevos datos".

Luego informó que en el transcurso de la jornada tomará declaración de carácter "informativa" a "una persona que al momento de llevarse a cabo uno de los allanamientos, manifestó que tenía datos para aportar".

"Vamos a tomarle una declaración, no una declaración testimonial sino una declaración informativa, es decir que va a estar asesorado por un defensor, ante cualquier eventualidad, porque si estuvo en el lugar del hecho al menos a esta fecha no podemos determinar si pudo haber participado o no, entonces, ante cualquier eventualidad, para salvaguardar sus derechos, va a ser asesorado por la defensa", explicó.

Gamaleri confirmó que en el marco de la causa tanto Kopelián, como los tres señalados coautores – Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29)- y los cuatro presuntos "partícipes necesarios" -Avedis Kopelián (57) y Aram Kopelián (27), padre y hermano de "El Kope", Darío Espinosa (33) y Roberto Cejas (29)- se negaron ayer a declarar.

Todos salvo Aram Kopelián fueron alojados en el Penal de Dolores, ya que el primero fue llevado a un centro asistencial por cuestiones de salud.

Gamaleri dijo que la hipótesis del crimen es que fue "como consecuencia de una disputa previa en una reunión que se había celebrado cerca de la fecha de Navidad, en la casa del abuelo de la víctima, y que eso motivó que el día del hecho, es decir la madrugada del primero estas personas fueran al encuentro de la víctima y se produzca todo lo que se produjo del primer enfrentamiento en el sector de playa y el enfrentamiento final donde la víctima pierde la vida".

Tras informar que la fiscalía analiza numerosas filmaciones aportadas a la causa, el fiscal contó que hay "testimonios que hablan de un acorralamiento a la víctima" y que "incluso ha habido agresiones posteriores a la herida fatal que le impone uno de los imputados".

Gamaleri dijo que "el arma a la fecha todavía no ha sido hallada" aunque "a la luz de todos los elementos de prueba que hay, como declaraciones testimoniales, videos, si bien es importante el arma homicida, pierde un poco de relevancia".

En el marco de la causa, estaba prevista para hoy la declaración testimonial de la madre del joven asesinado, Samanta Ferreyra, quien está a cinco días de dar a luz a su tercera hija mujer.

Su testimonio se sumará al que ya aportaron en el expediente cerca de veinte testigos, entre ellos personal médico que asistió a Tello luego de ser atacado en la mañana del 1 de enero, y efectivos policiales que intervinieron en la detención de los acusados y en distintos procedimientos realizados en el marco de la instrucción penal.

A partir de los elementos reunidos en la investigación, el fiscal pidió este martes a la Justicia de Garantías que convirtiera en detención la aprehensión de los acusados.

Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni, expresó la solidaridad del Gobierno nacional con la familia de Tomás.

"Queremos solidarizarnos y mandar un sincero deseo que efectivamente se haga justicia a la familia de Tomás Tello, el joven que fue asesinado en Santa Teresita el fin de semana pasado", dijo Adorni

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Tello fue atacado a las 7.10 del 1 de enero en la zona de playas de Costanera y calle 38, por "El Kopek" , Brandon, Ochoa y Amestoy.

Según la causa, los acusados actuaron luego de "urdir un plan de antemano con el fin de dar muerte" a la víctima, y contaron para ello "con la colaboración" de otros cuatros hombres, entre ellos el padre del principal acusado, Avedis Kopelián, el hermano Aram, Espinosa y Cejas.

Según la fiscalía, el ataque se originó por "una disputa previa ocurrida el día 23 de diciembre del 2023" y los acusados "increparon" a Tello en la playa mientras estaba con su novia y un amigo, con expresiones como "párense de mano, vamos a pelear hijos de puta, los vamos a cagar a trompadas, parate de manos" y "mirá cómo te regalás".

De acuerdo al expediente, al menos uno de los acusados exhibió "un arma blanca" y en ese momento la víctima trató de escapar, pero fue perseguido seis cuadras, hasta que fue acorralada y atacada nuevamente en el porche de ingreso de una vivienda sobre la calle 44 al 100.

"Acorralaron a la víctima en el pasillo de entrada de la vivienda sita en dicho numeral, y se turnaron para atacarlo a golpes de puntapiés, puños, piedras y botellazos, en la cabeza y en el cuerpo, mientras que a su vez impedían simultáneamente que sus amigos pudieran socorrerlo", describió el fiscal.

De acuerdo a esa secuencia, el principal acusado le provocó a Tello "una herida fatal corto punzante a la altura del esternón con un arma blanca".

La autopsia del cuerpo de la víctima determinó que falleció a causa de "una laceración en la aurícula derecha del corazón", luego de sufrir una "herida punzocortante en la línea media de tórax

El abogado defensor de "El Kope", Carlos Diéguez, expresó por su parte en diálogo con Crónica TV, que él no fue el autor material y que en las próximas horas aportaría pruebas en ese sentido.

Los restos de Tello fueron inhumados ayer a la tarde en el cementerio municipal de Mar de Ajó, luego de que una caravana con más de 50 vehículos acompañara el traslado de sus restos desde una sala velatoria de Santa Teresita.

(Télam)