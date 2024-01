Para tío de la joven abusada y que murió en Entre Ríos, "hay más personas involucradas"

Un tío de Berenice Gonzálvez, la joven que murió tras ser abusada sexualmente en una casa de la localidad entrerriana de Victoria, aseguró hoy que para él "hubo muchas más personas" que los dos detenidos involucradas en el hecho y que los vídeos que la muestran escapar "están editados".

"Si eran dos personas, mi sobrina no hubiera ido a esa reunión", afirmó Luis, el tío de Berenice, mientras participada de una de las manifestaciones que se hicieron en reclamo de justicia, en esa localidad del este de Entre Ríos.

En diálogo con Canal 9 Litoral, el tío de la víctima apuntó a la mujer detenida como "la persona que la entregó", dijo que ella "sabe muchas cosas" y que "por eso se niega a declarar".

Por ello, el hombre pidió que "su familia hable con ella y traten de convencerla", porque "tendría que hablar" ya que para él "hubo muchas más personas involucradas".

Por otro lado, el hombre remarcó que se reunió con los fiscales que investigan el hecho, Gamal Taleb e Iván Yedro, y que tuvo acceso a las imágenes de cámaras de seguridad que la muestran a su sobrina escapar de la casa donde ocurrieron los abusos.

"Los videos son muy raros, se la ve a ella subiendo a una reja de una escuela únicamente y se corta el vídeo, está editado", apuntó, y dijo que existe otro video en el que se vio que "tres muchachos la siguen".

"Me llamó la atención que no supieran" los investigadores, consideró al respecto.

Por último, Luis recordó a su sobrina como "una persona hermosa, muy amigable con su familia y sus amigas, se llevaba bien con todo el mundo y como mucho trabajo no hay acá hacía changuitas y era ama de casa", pero que el hijo de 4 años que tenía "lo era todo" para ella.

Por su parte, Sonia Fonseca, abuela de Berenice, también pidió justicia por su nieta, remarcó que no se quedará "tranquila y callada" hasta poder esclarecer el hecho, y pidió "dejar trabajar" a la Justicia.

"Una madre siempre puede ayudar a su hijo pero, ¿a mi hija cómo la puedo ayudar con tanto dolor? ¿Y a mis otros hijos, que son los tíos? ¿Al hijito que Berenice dejó? ¿Cómo hago si no tengo solución?", se preguntó la mujer también en diálogo con Canal 9 Litoral.

Por otro lado, Liliana Zarzur, la madre de la joven, publicó a través de su cuenta de perfil una foto de su hija acompañado del siguiente mensaje: "Hasta volver a vernos amor de mi vida, no voy a dejar pasar ni un día en pensar en vos hijita hermosa". (Télam)