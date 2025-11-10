Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una madrugada agitada se vivió este lunes en Río Gallegos cuando un auto perdió el control y terminó chocando contra un edificio en construcción en la intersección de avenida Sureda y Alcorta, en la zona sur de la ciudad. El conductor y su acompañante, lejos de esperar la llegada de las autoridades, se dieron a la fuga, dejando el vehículo abandonado con severos daños materiales.

El hecho ocurrió cerca de la 1:15 de la madrugada, cuando un Peugeot 208 que circulaba a alta velocidad por la avenida Sureda, en dirección hacia Marcelino Álvarez, subió a la rotonda del cruce con Alcorta y terminó impactando de lleno contra una obra en construcción ubicada en esa esquina. Según relataron algunos testigos, el conductor habría intentado esquivar un poste antes de perder el control del vehículo.

Según pudo saber La Opinión Austral, el estruendo del impacto despertó a varios vecinos de la zona, que rápidamente salieron a la calle para ver qué había ocurrido. Uno de ellos, que prefirió mantener su nombre en reserva, relató lo que vio apenas segundos después del choque: “El auto se subió a la rotonda, pegó contra la obra y enseguida se bajaron un hombre y una chica. Estaban nerviosos, miraron un poco y se fueron caminando rápido. Dejaron el auto ahí, todo hecho pelota”, señaló.

Minutos más tarde, personal de la Comisaría Primera y de la División Comando de Patrullas llegó al lugar y constató que el vehículo no tenía ocupantes. El Peugeot, que presentaba importantes daños en la parte delantera y lateral, fue secuestrado preventivamente y trasladado a la dependencia policial.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se trabaja para identificar al conductor, y que no se registraron personas heridas como consecuencia del impacto. Además, los agentes solicitaron el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para determinar el recorrido previo del automóvil y esclarecer las circunstancias del siniestro.