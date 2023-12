Piden perpetua a un hombre por el femicidio de una joven que fue prendida fuego

Un fiscal pidió hoy que un hombre sea condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su pareja María Paola Anríquez, quien murió luego de ser rociada con un líquido inflamable, prendida fuego y haber recibido quemaduras en la zona vaginal con un hierro candente en la casa que compartían en la ciudad de Santiago del Estero en septiembre del 2015, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Carlos Federico Guardo, quien fue acusado de ser autor del delito de "homicidio calificado, agravado por el vínculo, por enseñamiento, por mediar violencia de género (femicidio) y con el fin de causar sufrimiento a una persona con la que se mantuvo una relación sentimental", cuya víctima fue Anríquez.

El pedido fue realizado por el fiscal Álvaro Cantos durante su alegato ante un tribunal de Santiago del Estero, quien reclamó la pena máxima para Guardo, que al momento del femicidio de Anríquez ya cumplía una condena por los homicidios de una expareja y la madre de ésta ocurrida en el 2004 y gozaba de salidas transitorias desde la cárcel.

Para el fiscal Cantos, durante el debate quedó acreditada la acusación contra Guardo, ya que con pruebas y testimonios de los médicos se logró determinar que la víctima sufrió “dos tipos de agresiones, una fue la quemadura en el 68 por ciento de su cuerpo, a causa de algún líquido que se le tiró, que podría ser tiner”, y otra agresión que -según indicó la autopsia- “fue la quemadura en la zona de la vagina-útero con un elemento candente que podría ser un hierro o una buclera”.

También el fiscal indicó que otra de las pruebas, fueron los testimonios de los profesionales que la auxiliaron, la llevaron en la ambulancia y la atendieron en el hospital Regional Ramón Carrillo, quienes señalaron que Paola había logrado decir en voz baja y con temor “no me abandones, él ha sido”.

"Es imposible pensar que esas quemaduras se las hizo sola”, como quiso hacer referencia la defensa en su alegato, tras lo cual aseguró que la mujer “quería que la durmieran por el sufrimiento que estaba padeciendo por el dolor y las quemaduras”.

En tanto, la defensa del acusado, representada por el abogado Osvaldo Díaz, pidió la absolución del imputado, tras lo cual los jueces Raúl Alberto Santucho, Julio David Alegre, Luis Ariel Domínguez decidieron pasar a un cuarto intermedio (con fecha a confirmar) para dar a conocer el veredicto y eventual sentencia.

Tras la jornada de hoy, la madre de Paola, Mercedes Anríquez, aseguró que solo espera "que se haga Justicia" y que buscan que el acusado sea condenado a prisión perpetua.

Con lágrimas en los ojos y totalmente quebrada, la mujer expresó que siente "un dolor terrible, a la vez que una sensación de alivio por saber que se hará justicia, después de haber llevado tanto tiempo. Esto está llegando a su fin".

"Prisión perpetua es lo que buscamos, es lo que estábamos buscando todo este tiempo. Siento un dolor terrible. No podíamos pedir otra cosa para él (Guardo), sólo espero que se haga justicia”, añadió con la voz entrecortada.

Para la madre de la víctima, a través de las pruebas y testimonios, quedó demostrado que Guardo “es un asesino, una persona que ya no tiene más cura, es un psicópata. Con el antecedente que tiene no quedaban dudas que fue capaz de hacer esto”.

Es que Guardo cumplía una condena por los homicidios de una expareja y la madre de ésta ocurrida en el 2004 y gozaba de salidas y traslados de la cárcel a su casa.

“Si ya lo hizo con dos personas, por qué no lo va a hacer con una tercera, además tenía el aval de sus padres que siempre lo han protegido”, indicó Mercedes, quien agregó que fue en esas salidas que conoció a Paola y vivían juntos en la casa de los padres de Guardo, una vivienda ubicada sobre calle Libertad, casi Perú, de la capital provincial.

“Mi hija era alegre, era una persona que tenía un carisma especial, con tantos proyectos, era familiera”, la recordó su madre, quien agregó que “en el último tiempo me había enviado una carta en la que me decía que la perdonara por los errores que había cometido, que de aquí en más quería hacer bien las cosas, quería vivir por sus hermanos, porque ella no podía tener hijos” y “ahora todos esos proyectos que ella tenía fueron truncados por él”.

“Yo sólo espero que le den la perpetua, que no tengan más consideración con esa persona, basta de privilegios y basta de matar a las mujeres”, dijo finalmente. (Télam)