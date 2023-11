Piden que se expida la Corte Suprema por el planteo de uno de condenados por doble crimen en Salta

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uno de los condenados a prisión perpetua por el doble crimen de las francesas cometido en 2011, en Salta, espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre su planteo para que se lleve adelante un nuevo juicio, para el cual cuenta con el apoyo del padre de una de las víctimas, quien cree en su inocencia.

"Estamos participando de un acto de reclamo de justicia, alzando la voz por Clemente Vera", dijo el presidente y director de Innocence Project Argentina, Manuel Garrido, quien detalló que esperan que la Corte "dicte una sentencia desde hace más de seis años".

Garrido participó de un acto desarrollado en el Patio de las Palmeras del centro cultural Holver Martínez Borelli, de la capital salteña, donde se presentó una nueva edición del libro "Francesas: Autopsia de un doble asesinato", de Jean Charles Chatard.

"El libro alumbra un montón de cuestiones que lamentablemente no se investigaron", dijo y agregó: "Estamos pidiendo que el caso se reabra, se determine la inocencia de Clemente Vera y que se vuelva a investigar porque claramente hay personas que son responsables y que gozan de impunidad".

La defensa de Vera, que en Buenos Aires ejerce Innocence Project, busca que el máximo tribunal del país haga lugar a su recurso de queja presentado en 2017 para que, de esa manera, el expediente vuelva a la provincia de Salta y se dicte un nuevo fallo por el doble crimen.

Los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron hallados el 29 de julio de 2011, en una zona conocida como El Mirador de la Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros del centro de Salta Capital, con signos de haber sido golpeadas, abusadas y asesinadas a tiros.

Por este hecho, el 2 de junio de 2014, la Sala II del Tribunal del Juicio salteña condenó por unanimidad a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión como autor del "robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa".

El tribunal también condenó a Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval a la pena de dos años de prisión condicional por encubrimiento calificado, mientras que a Daniel Vilte Laxi y a Vera los absolvió por el beneficio de la duda.

Sin embargo, el 3 de febrero de 2016, la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta revocó la sentencia absolutoria dictada a Vera y lo condenó a prisión perpetua por considerarlo coautor de los mismos delitos que Lasi, por lo que la defensa recurrió a la Corte de la provincia, que no hizo lugar a la apelación.

La organización Innocence Project -creada en los Estados Unidos y cuyo fin es revertir condenas de personas inocentes- patrocina a Vera desde 2017 y es la que tramita el recurso de queja contra de la denegación del recurso extraordinario decidida por la Corte de Justicia de Salta en ese año.

En ese recurso, la defensa de Vera solicitó que se ordene un nuevo juicio debido a que no fue escuchado por el tribunal de segunda instancia y por considerar que existieron irregularidades en la prueba genética en la que se basaron los jueces que lo condenaron.

En 2020, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que opinó que "corresponde hacer lugar a la queja interpuesta" y "declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario".

Casal se pronunció a favor de "revocar en esa medida el pronunciamiento impugnado y devolver las actuaciones para que -en materia de su propia competencia-, el superior tribunal de la provincia dicte uno nuevo, con arreglo a derecho".

De esta manera, el procurador opinó que se debe dejar sin efecto la condena y devolver la causa a la justicia provincial para el dictado de un nuevo fallo, aunque no consideró necesario la realización de un nuevo juicio.

Por su parte, Jean Michel Bouvier, el padre de Cassandre, pidió en reiteradas ocasiones por la libertad de Vera y manifestó su apoyo al condenado.

Justamente, Garrido destacó que "el padre de Cassandre pide a gritos que la justicia argentina vuelva a investigar el caso, que se determinen quienes son los verdaderos responsables, porque como víctima tiene derecho a que no le endilguen chivos expiatorios, sino que haya una verdadera investigación y se castigue a los verdaderos culpables".

"De alguna manera estamos acá, participando de una oración a la justicia, como dice el poema de María Elena Walsh, donde pide que la justicia se quite la venda y mire, que es lo que estamos pidiendo", sostuvo y añadió que "Clemente Vera es inocente", por lo que impera que la Corte "haga lugar a su planteo y, de esa manera, el expediente vuelva a la provincia de Salta y se dicte un nuevo fallo por el doble crimen".

Por su parte, la exsenadora nacional Sonia Escudero, que participó del acto, indicó que Vera está "condenado a prisión perpetua por un crimen que nunca cometió".

"El crimen de las turistas francesas fue sin duda uno de los hechos más horribles que vivimos en la provincia de Salta, y también fueron horribles todas las irregularidades que se cometieron durante la investigación", manifestó.

La abogada recordó que "Vera fue absuelto en el juicio y fue sorpresivamente condenado en segunda instancia, en contra de lo que disponen la ley y las garantías constitucionales", tras lo que se preguntó: "qué está pasando con el sistema judicial de Salta, que permite que un inocente sea condenado a prisión perpetua".

Por ello, consideró que se seguirá "clamando a la Corte Suprema de Justicia que tome una decisión definitiva y dicte la absolución de Santos Clemente Vera".

A su turno, Chatard consideró que la reunión de hoy fue llevada a cabo con "una determinación inquebrantable, unidos por el triste e imperdonable doble asesinato, que es innegablemente una mancha negra que intenta ocultar", con "un inocente tras las rejas durante 11 largos años, mientras que los verdaderos culpables disfrutan de días tranquilos, libres de restricciones".

"Cómo es posible que la solicitud de Innocence Project presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya quedado sin respuesta durante seis largos años, que son una eternidad para un inocente, y para sus cuatro niños", afirmó el periodista e investigador.

Finalmente, la esposa de Vera, Beatriz Yapura, apuntó que todo este proceso "ha sido muy duro", principalmente por "la mirada social" y pidió "que se haga justicia", al tiempo que comentó que se mantienen "siempre con esperanza y fe", apoyando a Clemente y sosteniendo a su familia y agradecida "con todas las personas" están de su lado, especialmente con Bouvier.

"Seguimos fuertes, esperando que se haga justicia, que Clemente esté en casa por fin, y descansemos de toda esta pesadilla", concluyó Yapura. (Télam)