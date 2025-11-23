Pintarán una estrella amarilla en memoria de Daniel Paniagua en Río Gallegos Familiares, amigos y la ONG Estrellas Amarillas Santa Cruz pintarán este domingo una estrella amarilla en la esquina de Avenida San Martín y Comodoro Py. Allí Daniel Paniagua, motociclista de 21 años, perdió la vida el 28 de septiembre tras un choque entre su moto y un automóvil, en un acto de memoria y concientización vial.

Familiares, amigos y la ONG Estrellas Amarillas Santa Cruz pintarán este domingo 23 de noviembre una estrella amarilla en la intersección de Avenida San Martín y Comodoro Py, lugar donde perdió la vida Daniel Paniagua, joven motociclista de 21 años. El accidente ocurrió el 28 de septiembre en pleno centro de Río Gallegos, cuando la moto que conducía impactó contra un vehículo, provocándole lesiones fatales.

La convocatoria para la actividad es a las 13:00 horas, bajo la consigna “Que no te pase a vos”, en un acto que busca concientizar sobre la seguridad vial y recordar la importancia de la prevención en las calles.

Cómo ocurrió el accidente

El trágico incidente se produjo alrededor de las 19:00 horas, cuando Daniel Paniagua circulaba por Avenida San Martín en dirección a la costanera a bordo de su moto Corven Triax 150 negra. Al mismo tiempo, un Fiat Idea Adventure gris, conducido por una vecina de 43 años, transitaba por Comodoro Py intentando cruzar hacia Gobernador Moyano.

Las autoridades trabajando en el lugar del hecho. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según testigos y fuentes policiales, al intentar el cruce, la moto de Paniagua “tocó” levemente al frente del auto, lo que provocó que el joven perdiera el control de su rodado. Su motocicleta terminó impactando contra el boulevard central de la avenida. Aunque fue trasladado con signos vitales al Hospital Regional, lamentablemente su vida no pudo ser salvada.

La conductora del vehículo, afectada por un ataque de nervios, también debió ser asistida en el centro de salud tras intentar ayudar a la víctima. La tragedia conmocionó a la comunidad, que recuerda al joven como un vecino querido del Barrio Bicentenario.

Estado en el que quedó el Fiat Idea. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El simbolismo de las estrellas amarillas

Las estrellas amarillas son un símbolo de concientización vial que se pinta o instala en los lugares donde ocurrieron siniestros de tránsito fatales. Tienen un doble propósito: recordar a las víctimas y advertir a los conductores para que manejen con precaución y reduzcan la velocidad. Sus cinco puntas representan memoria, prevención, ley, justicia y educación.

La iniciativa nació en 2005 en Argentina, impulsada por la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, y busca homenajear a quienes perdieron la vida en accidentes viales, promoviendo al mismo tiempo una cultura de respeto y seguridad en las calles.

Con esta actividad, familiares, amigos y la comunidad de Río Gallegos esperan que la memoria de Daniel Paniagua sirva como advertencia y que los siniestros de tránsito puedan prevenirse en el futuro, fomentando calles más seguras para todos.