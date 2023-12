Policía porteña mató a un delincuente que quiso robarle cuando esperaba el colectivo en Quilmes

Una oficial de la Policía de la Ciudad mató hoy de un disparo a un ladrón armado que intentó robarle cuando esperaba el colectivo en la localidad bonaerense de Quilmes, informaron fuentes policiales y judiciales.

El episodio se registró esta madrugada, entre las 4 y las 5, cuando una agente de la policía porteña, de 34 años y que presta servicio en la Comisaría Vecinal 4C, se encontraba vestida de civil aguardando un ómnibus para ir a su trabajo en la intersección de las calles General Belgrano y Triunvirato, en la mencionada localidad emplazada en el sur del conurbano bonaerense.

En esas circunstancias, la mujer fue abordada por un joven armado que intentó robarle sus pertenencias.

Sin embargo, la oficial -de la que se preserva su identidad- se identificó como policía, sacó su arma reglamentaria y le disparó en el cuello al asaltante.

Según indicaron las fuentes a Télam, el delincuente cayó herido en el lugar, donde acudió el Sistema de Atención Medica de Emergencias (SAME).

Los voceros aseguraron que los médicos del servicio de emergencias constataron su fallecimiento en el acto del ladrón luego de que el balazo impactara en su tráquea.

Al respecto, los pesquisas señalaron que el joven fue identificado como Brian Nicolás Abelleyra (23), quien no tenía antecedentes penales y portaba un revólver calibre 38, el cual fue hallado en la escena del hecho.

Interviene en la investigación la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Quilmes, Karina Gallo, quien no tomó temperamento alguno para con la policía implicada, al considerar que se trató de un hecho de legítima defensa.

A su vez, la representante del Ministerio Público ordenó el secuestro de la pistola Beretta nueve milímetros de la agente y del material fílmico del lugar del hecho con el fin de establecer las circunstancias de lo ocurrido.

Ayer, en un hecho similar, un policía bonaerense mató a un delincuente que le robó junto a un cómplice con una réplica de un arma de fuego cuando caminaba por la localidad de José C. Paz.

El agente, que presta servicios en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Malvinas Argentinas, caminaba vestido de civil por las calles Puerto Príncipe y Cramer hasta que dos delincuentes armados se le abalanzaron para robarle sus pertenencias.

En ese momento, el oficial le entregó a uno de ellos su teléfono celular, al tiempo que extrajo su arma reglamentaria Bersa Thunder calibre 9 milímetros.

Allí, se identificó como policía y disparó al menos dos veces contra el asaltante que estaba armado, quien intentó defenderse, pero cayó a los pocos metros.

En tanto, el otro delincuente escapó del lugar, por lo que hasta esta mañana era intensamente buscado por la policía.

En dicha causa, interviene la fiscal Mirna Sánchez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 19 de Malvinas Argentinas, quien dispuso que los peritajes de rigor sean llevados a cabo por personal de Gendarmería Nacional. (Télam)