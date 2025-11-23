Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz llevó a cabo el desmontaje de una antigua antena de comunicaciones de 24 metros en Río Gallegos, tras la situación climática adversa que afectó la región en los últimos días. El operativo se realizó el sábado 22 de noviembre y tuvo como objetivo prevenir riesgos ante posibles accidentes por la caída de la estructura deteriorada.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Carlos Cassano, supervisó las tareas junto a un equipo técnico y una empresa que proporcionó una grúa con pluma especial para alcanzar la altura de la antena. Participaron del operativo los técnicos Carlos Ruiz Díaz, Carlos Moyano, Juan Castro, Nelson Alleva, Fabricio Saucedo, Agustín Peroti y Christian Cassano.

“El desmontaje se realizó en el Ministerio de Energía y Minería, porque la antena estaba obsoleta y sin uso”, explicó Cassano. Además, agregó que la estructura presentaba deterioro y, con los recientes temporales, existía riesgo de que se caiga y provoque daños a los vecinos o al material circundante.

El operativo comenzó a las 7 de la mañana y finalizó alrededor de las 12 del mediodía. Cassano destacó que esta acción forma parte de un relevamiento general de estructuras de altura en edificios públicos: “Todo lo que no esté en uso y que no se pueda mantener, debe ser desmontado para evitar situaciones graves”, señaló.