En la capital santacruceña, la seguridad y la prevención se hicieron visibles en las calles. Personal especializado de la División Trata de Personas Zona Sur, dependiente del Departamento de Investigación del Delito Organizado, llevó adelante un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones en distintos puntos de Río Gallegos. La iniciativa se enmarca dentro de las leyes nacionales Nº 26.364, que aborda la prevención y sanción de la trata de personas, y Nº 25.871, vinculada a la política migratoria argentina.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante la jornada, los equipos visitaron almacenes y kioscos multirubro, donde identificaron a 18 personas entre ciudadanos argentinos y extranjeros.

Uno de los equipos a punto de ingresar a uno de los comercios. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El procedimiento no se limitó al control formal: también se entregó folletería informativa, se mantuvieron charlas con empleados y comerciantes, y se difundió la Línea 145, un canal anónimo y gratuito destinado a denunciar casos de trata y explotación de personas. La presencia de este número en espacios cotidianos, como pequeños comercios de barrio, refuerza la idea de que la prevención se construye con la participación activa de toda la comunidad.

Uno de los aspectos centrales del operativo fue la utilización del sistema federal de comunicaciones policiales, conocido como SIFCOP. A través de esta herramienta tecnológica, se constató que no existían medidas cautelares vigentes ni irregularidades documentales entre los ciudadanos identificados. Esta verificación permitió dar un marco de tranquilidad a los vecinos y demostrar que los controles no solo buscan detectar irregularidades, sino también generar un registro actualizado y confiable sobre la circulación de personas en la ciudad.