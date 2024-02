Prisión preventiva para el acusado de querer violar y asesinar a fierrazos a su pareja en Río Negro

La Justicia de Río Negro dictó hoy la prisión preventiva por cuatro meses y dejó formalmente imputado a un joven de 28 años por el femicidio y el intento de violación de su pareja Nicole Ailín Posada, asesinada a fierrazos durante la madrugada del sábado pasado en la localidad rionegrina de General Roca, informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.

En la audiencia imputativa de esta mañana, la fiscalía dio por probado que el hecho ocurrió entre las 3 y las 6.30 de la madrugada del último sábado, en la vivienda de la calle Tránsito Toledo al 2000, lugar donde residía la víctima de 27 años junto al imputado Oscar Carriqueo (28) y los cinco hijos de la pareja.

Según la acusación del MPF, el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad de la mujer, "debido a la asimetría de poder entre ambos, comenzó a golpearla en distintas partes de su cuerpo, provocándole diversas lesiones según la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense" (CIF).

La fiscalía mencionó que luego de esa primera golpiza, el acusado "habría intentado abusar de ella, y finalmente la habría golpeado con una barra de hierro, falleciendo allí, por un edema pulmonar".

El equipo fiscal integrado por la jefa Teresa Giuffrida, la fiscal del caso Julieta Villa, y la adjunta Ana Hernando tomó como pruebas el acta de procedimiento realizado tras la intervención en el lugar del personal de la Comisaría 21, entrevistas, el informe preliminar del Gabinete de Criminalística, elementos secuestrados como la barra de metal que se cree fue el arma homicida, prendas de vestir, y el teléfono celular del imputado.

También, el informe y la ampliación de la autopsia realizada por el CIF a la víctima y sus resultados, y las lesiones que presentaba el hombre imputado.

En ese marco, el MPF propuso que el caso sea calificado como un "homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer en contexto de violencia de género (femicidio), en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa", delitos que, en caso de condena, tienen como única pena posible, la máxima de prisión perpetua.

Carriqueo está siendo asistido con una defensa pública a cargo de Oscar Mutchinik, quien no tuvo objeciones formales en relación a la imputación y la calificación, y tras haberlo asesorado, el hombre decidió prestar declaración en relación a los hechos.

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, la fiscalía mencionó el riesgo de fuga frente al grave delito que se le enrostra, como también la posibilidad de un entorpecimiento a la investigación.

La fiscal Giufrida dijo que restan medidas por concretar y que el imputado podría intentar frustrarlas en caso de quedar en libertad.

"Estamos frente a un hecho gravísimo, el más grave que se puede comentar contra una mujer, y debemos tener presente las convenciones internacionales que nuestro país ha adherido en pos de la protección de las víctimas", acotó la representante del MPF.

Asimismo, consideró al plazo de cuatro meses de la preventiva como "necesario, proporcional y razonable".

Por su parte, Mutchinik explicó que debía buscarse un criterio de proporcionalidad para la medida cautelar.

"Mi asistido no cuenta con medios económicos para fugarse, y ha demostrado estar a derecho, no oponiéndose, por ejemplo, a que se tomen las muestras necesarias para concretar los estudios genéticos", apuntó.

"Proponemos que se establezca una prohibición de acercamiento y hostigamiento hacia las personas que la fiscalía identifique", agregó el defensor.

Al término de la exposición de las partes, la jueza de Garantías María Gadano resolvió tener por formulados los cargos tal cual fueron planteados por el MPF y dictó la prisión preventiva por cuatro meses para Carriqueo. (Télam)