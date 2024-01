Prisión preventiva para el joven acusado de matar a golpes a una niña de 3 años, hija de su pareja

El joven de 22 años detenido el pasado martes como acusado de matar a golpes a la hija de su pareja, una niña de 3 años, en la localidad santafesina de Reconquista, quedo hoy bajo prisión preventiva por disposición la justicia provincial, informaron fuentes judiciales.

La medida cautelar, sin plazo de finalización, fue impuesta al acusado B-L-M (22) por el juez Mauricio Martelossi, a raíz del requerimiento formulado por la fiscal Georgina Díaz en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales del norte provincial.

El delito por el se le imputa es el “homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por alevosía y por ser la víctima una mujer y el hecho perpetrado mediando violencia de género femicidio)”, de Xiomara Ailen Vallejos (3).

De acuerdo a la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el detenido “golpeaba deliberadamente a la niña porque no pedía para ir al baño y porqué lloraba”.

Al argumentar el pedido de prisión preventiva, Díaz señaló que “el delito tiene una pena de prisión perpetua, por lo tanto, es de cumplimiento efectivo”.

En relación a los riesgos procesales, sostuvo que “el imputado no tiene trabajo ni un domicilio estable, es una persona violenta que no dudaría en entorpecer la investigación y podría fugarse de Reconquista”.

En ese sentido, Díaz valoró que el magistrado haya decidido imponer la prisión preventiva sin plazos.

“Si bien el abogado defensor del imputado solicitó medidas alternativas a la privación de la libertad, el magistrado las rechazó e hizo lugar a nuestro requerimiento”, destacó la funcionaria del MPA.

“En función de las evidencias que presentamos, el juez admitió la apariencia delictiva del hecho, entendió que la calificación penal atribuida es pertinente, consideró con el grado de probabilidad requerido para esta instancia procesal que el imputado sería el autor y sostuvo que los riesgos procesales están latentes”, remarcó la fiscal.

El hecho que se investiga fue cometido el lunes último, entre las 8 y las 13, en el interior de una vivienda ubicada en la manzana 4, lote 23 del denominado Asentamiento Oeste, del barrio Guadalupe de Reconquista.

“En un contexto de dominación sobre la niña, el imputado la golpeó deliberadamente para que sufra cada vez más dolor”, planteó la fiscal, y sostuvo que “lo hizo actuando sobre seguro, a sabiendas del estado de indefensión propio de cualquier niña o niño de 3 años”.

En ese sentido, detalló que el acusado “la agredía físicamente porque la niña no pedía para ir al baño o porque lloraba”.

De acuerdo con la autopsia, la víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave producido por los golpes, lo que le ocasionó la muerte la noche del martes en el Hospital Central de Reconquista, adonde fue internada tras recibir una primera asistencia en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Itatí.

“Al nosocomio llegó con sus signos vitales disminuidos y con lesiones en distintas partes del cuerpo, algunas de las cuales eran recientes y otras anteriores”, añadió Díaz, quien detalló que si bien le colocaron oxígeno y recibió atención especializad, la niña falleció entre las 22.30 y las 23 del martes. (Télam)