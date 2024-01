Prisión preventiva para mujer e hijos acusados asesinar a golpes y puñaladas un joven en Rosario

Una mujer de 37 años y dos de sus hijos, de 19 y 20, quedaron bajo prisión preventiva acusados de asesinar a puñaladas y golpes el lunes último a un joven de 18 durante una pelea callejera en Rosario, mientras que un adolescente de 16, también hijo de la primera, y quien se cree que tuvo una participación activa en el crimen, quedó a disposición de la Justicia del Menor y la Familia debido a su edad, informaron hoy fuentes judiciales.

Según la investigación que fue expuesta ayer en una audiencia imputativa en la sede del Centro de Justicia Penal de Rosario por los fiscales Marisol Fabbro y Matías Exdery, la madre y sus hijos asesinaron a Lisandro Gómez (18) en una gresca callejera ocurrida la tarde del lunes último.

Los acusados fueron identificados como Nadia Natalí V. (37) madre de Victorina C. (20) y de Axel C. (19), a quienes se les atribuye el delito de "homicidio simple en carácter de coautores y en grado consumado" de Lisandro Gómez (18)..

La jueza de primera instancia Silvana Lamas les dictó a los tres la prisión preventiva por el plazo de ley, que es de dos años.

El tercer hijo de la mujer, según la pesquisa, también participó de la pelea, aunque su situación procesal debe ser resuelta por la justicia del Menor de Rosario, ya que tiene 16 años, aclararon las fuentes.

Según la reconstrucción del hecho realizada por los fiscales; el lunes pasado Gómez y unos

amigos tomaban una gaseosa en la vereda de un kiosco situado en Albert Schweitzer al 800, del barrio 7 de Septiembre, ubicado en la zona noroeste de Rosario, cuando se produjo un intercambio de palabras con Victorina C., quien le recriminó cuestiones de vieja data.

Minutos más tarde, la joven regresó con su madre Nadia y uno de sus hermanos, Axel, con quienes se inicia un nuevo intercambio de agresiones.

En medio de esa situación, Victorina arrojó una piedra o baldosa que impactó en la cabeza de Gómez, quien cayó herido, relataron los fiscales.

Tras ello, a la mujer acusada y sus hijos comenzaron a golpear a Gómez, ataque al que se sumó el otro acusado adolescente.

Ese último fue quien, de acuerdo a la pesquisa, extrajo un cuchillo y empezó a apuñalar a Gómez hasta provocarle una grave lesión en el tórax, detallaron Fabbro y Edery al pedir las prisiones preventivas.

Tras ello, los atacantes escaparon, mientras que l víctima fue trasladada malherida al Policlínico San Martín, dónde murió a poco de su ingreso como consecuencia de los golpes y las profundas heridas de arma blanca que presentaba en distintas partes de su cuerpo y el cráneo.

Conocida la noticia de la muerte del joven, sus familiares, allegados y vecinos prendieron fuego una vivienda ubicada en Sarratea y Schweitzer, en el mismo barrio en donde vive la familia acusada.

Fuentes policiales indicaron que ese grupo también baleó la casa, ya que en se lugar se secuestraron siete vainas servidas. (Télam)