Un hombre con pedido de captura nacional e internacional por homicidio fue detenido este miércoles en Puerto Deseado, luego de un operativo encabezado por la División de Investigaciones (DDI) local, dependiente del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte de la Policía de Santa Cruz.

El detenido, identificado como Antonio Corzo Jofré, de 40 años, oriundo de la provincia de Mendoza, era buscado desde febrero por el asesinato de su primo, Francisco Sanz Corzo, ocurrido en Guaymallén.

El procedimiento se realizó a las 7 de la mañana del martes 12 de noviembre, en una vivienda situada en la intersección de Monseñor Alemán y Provincias Unidas, en el marco de una orden judicial emanada del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado.

Según detallaron voceros policiales a La Opinión Austral, la medida fue resultado de varias semanas de tareas de investigación y vigilancia, a partir de la información aportada por la División Homicidios de Mendoza.

El hombre se encontraba residiendo de forma transitoria en la vivienda allanada, donde fue detenido sin oponer resistencia.

En el lugar trabajó personal de la DDI Puerto Deseado, con colaboración de la División Fuerzas Especiales Zona Norte y la Comisaría Puerto Deseado, bajo la supervisión del jefe del Departamento de Investigaciones Zona Norte.

Tras su arresto, Corzo Jofré fue trasladado a la Comisaría Puerto Deseado, donde permanece alojado a disposición de la Justicia mendocina, previa certificación médica de rigor.

El crimen

El 1° de febrero de 2025, en la esquina de San Lorenzo y Fournier, en el departamento mendocino de Guaymallén, Francisco Sanz Corzo fue atacado con un arma blanca.

De acuerdo con la investigación judicial, el agresor —identificado como Antonio Corzo Jofré, primo de la víctima— llegó al lugar en motocicleta junto a otro hombre, discutió brevemente con Sanz Corzo y lo apuñaló varias veces.

El joven herido logró desplazarse algunos metros, pero murió minutos después cerca de las vías del tren.

Desde entonces, la División Homicidios de la Policía de Mendoza llevó adelante una amplia pesquisa con allanamientos en distintos domicilios de la provincia, hasta determinar que el sospechoso se había fugado hacia el sur del país, presumiblemente para ocultarse en la provincia de Santa Cruz, donde residiría un familiar directo.

El Juzgado Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza había dispuesto su captura nacional e internacional, incorporada a los sistemas SIFCOP e INTERPOL.

La captura se concretó tras una coordinación entre las fuerzas policiales de Mendoza y Santa Cruz, que permitió establecer el paradero del prófugo.

Fuentes del caso indicaron que en los próximos días se avanzará con los trámites de traslado y extradición, para que Corzo Jofré comparezca ante la justicia mendocina, donde se lo acusa del delito de “homicidio simple”.