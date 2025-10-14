Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mediodía de Río Gallegos se vio alterado por un fuerte siniestro vial que generó preocupación entre los vecinos de la zona norte. Pasadas las 12, un Fiat Uno y un Renault Sandero protagonizaron un violento choque en la intersección de las calles Pasteur y Ameghino, un punto de tránsito frecuente donde la imprudencia y la velocidad suelen combinarse con la distracción de algunos conductores.

Según pudo saber La Opinión Austral, tras el primer impacto entre ambos vehículos, el Renault Sandero perdió el control, se subió a la vereda e impactó de lleno contra un poste de alumbrado público. La escena fue impactante, pero afortunadamente no había peatones caminando en ese momento, lo que evitó una tragedia.

Los daños que presentó el Fiat Uno. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Ambos rodados quedaron con importantes daños materiales. El Fiat Uno sufrió abolladuras en el lateral delantero y roturas en el paragolpes, mientras que el Sandero terminó con el frente totalmente destruido, con la parte delantera incrustada contra el poste.

Hasta el lugar llegaron rápidamente efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Segunda e inspectores de Tránsito Municipal, quienes coordinaron el corte parcial del tránsito para permitir el trabajo de los peritos. Además, una ambulancia del Hospital Regional se hizo presente de manera preventiva para asistir a los ocupantes, aunque no fue necesario realizar traslados ya que ninguno de los involucrados presentaba lesiones de consideración.

Por el momento, la mecánica exacta del accidente se encuentra bajo investigación, para determinar si el siniestro fue producto de una maniobra imprudente. Cabe recordar que, en esa intersección no hay señalización y tiene paso quien circula por Pasteur.