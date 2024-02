Quedó detenido un hombre que embistió a dos mujeres en Quilmes y tras fugarse se entregó

Un hombre quedó detenido cuando se presentó en una comisaría de la localidad bonaerense de Quilmes, luego de atropellar a dos mujeres de 31 y 35 años, que intentaban interceptarlo junto a familiares que lo acusaban de buscar un encuentro con una menor de edad, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El acusado identificado por la Policía como Darío Silvero se entregó en la dependencia policial junto a su abogado y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de Mariana Curra Samaniego, quien dispuso las diligencias de rigor por el delito de “lesiones leves” e investiga si hubo la comisión de algún otro ilícito.

Los voceros indicaron que los efectivos lograron establecer que las víctimas embestidas resultaron ser familiares de una joven de 16 años quienes, a su vez, denunciaron al conductor del auto por intentar pactar un encuentro con la menor de edad a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Según las fuentes, los efectivos de la comisaría 1era. de dicha jurisdicción arribaron a la intersección de las calles Mitre y Dorrego de la mencionada localidad, tras ser alertados por un accidente de tránsito.

En el lugar, los policías constataron que un auto marca Toyota Corolla de color negro había embestido a dos mujeres, una de ellas logró colgarse del capot del vehículo y fue arrastrada por 30 metros sin resultar con heridas graves, mientras que a la otra mujer la trasladaron en una ambulancia del SAME al Hospital Iriarte para que recibiera atención médica producto de las lesiones del golpe recibido.

Según las fuentes, ambas mujeres se encontraban fuera de peligro y su estado de salud no revestía de gravedad.

Voceros judiciales indicaron que a partir del análisis de los mensajes, observaron que el hombre intentaba concretar un encuentro con una joven que refirió tener 24 años y luego dijo tener 17, y al arribar al lugar, fue interceptado por los familiares con intenciones que aún no se han esclarecido.

La fiscal del caso ordenó las diligencias de rigor y, a la brevedad, comunicará en que dirección avanza la investigación.

(Télam)