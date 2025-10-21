Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del lunes amaneció teñida de luto en Río Gallegos. En el patio delantero de una precaria vivienda de la calle Avellaneda, fue hallado sin vida un hombre de más de 80 años, dando inicio a una investigación que busca esclarecer las circunstancias de su trágico deceso.

La víctima, identificada como Sinforoso Nancuante, fue encontrada por uno de los ocupantes con los que compartía el hogar: la cuidadora Aldana, de 25 años; su hermano Gastón, de 23, y un amigo de este último, Valentín, de 19.

El cuerpo de Nancuante colgaba de una soga atada a una rama del árbol delantero de la propiedad. Sus manos estaban atadas a la espalda, con sogas de distinto tipo. El peso de su cuerpo hacía que sus pies casi tocaran el suelo, y junto a él yacía un banquito improvisado, que habría utilizado para subir antes de caer en la fatal asfixia.

Personal de la Comisaría Segunda y de Criminalística intervino de inmediato. La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°2, a cargo de Yamila Borquez, y de la Fiscalía de Instrucción, liderada por José Antonio Chan.

En la vivienda se hallaron dos cartas, escritas en distintos papeles, que a prima facie pertenecían al propio Nancuante. En ellas, pedía perdón y solicitaba que nadie se sintiera culpable por su decisión, dejando un mensaje de despedida que desgarró a quienes lo conocían.

La unidad de traslado del Poder Judicial ingresando a la Morgue. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Se confirmó que Nancuante estaba solo en la ciudad. Su única hija, residente en Trelew, Chubut, está viajando a Río Gallegos para hacerse cargo del traslado de los restos.

A los 56 años, Nancuante ingresó a trabajar como “puestero” en la Estancia Familiar. Tras diez años de servicio, fue despedido abruptamente. Denunció que las condiciones laborales y de vivienda eran deplorables, reclamó indemnización por daño moral y su pedido fue rechazado por el juez Carlos Arenillas.

En sus últimos años, Nancuante residía en condiciones precarias en la calle Avellaneda. “No era un hogar de ancianos, pese a contar con una cuidadora”, señaló una fuente, detallando que la habitación de la víctima carecía de condiciones básicas de habitabilidad. La situación económica del hombre era crítica: múltiples préstamos y una jubilación casi insuficiente complicaban aún más su día a día, incluso para pagar el alquiler de esa “pensión”.

Los investigadores explicaron que no resulta infrecuente que personas que deciden quitarse la vida aten sus manos, como medida para no arrepentirse, aunque llamó la atención la precisión de los nudos y la correcta disposición de la soga “enhebrada” al árbol. Según los expertos, sus años como puestero le habrían dado los conocimientos necesarios para realizarlos.

José Chan, fiscal.

Además, Nancuante padecía problemas de salud y estaba preocupado por el bienestar de su perrito, su único compañero, en caso de que fuera hospitalizado. Al momento del hallazgo, no se registraron signos de violencia externa. El informe preliminar confirmó que la causa del deceso fue anoxia por asfixia mecánica.

“Por el momento no podemos descartar ninguna hipótesis”, indicaron los investigadores. Mientras tanto, su hija única se prepara para trasladar los restos de su padre, llevando consigo un legado de recuerdos y el vacío que deja su partida.